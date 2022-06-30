Atwasat

إعادة أرض في كاليفورنيا لعائلة من السود بعد قرن على طردها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 04:15 مساء
إعادة أرض في كاليفورنيا لعائلة من السود بعد قرن على طردها
أرض «بروس بيتش» على ساحل مانهاتن بيتش في كاليفورنيا سنة 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

ستعاد أرض واسعة على ساحل ولاية كاليفورنيا الأميركية إلى أحفاد عائلة من السود بعد انتزاعها منهم قبل حوالي قرن، بموجب قرار اتخذته السلطات المحلية بهدف «إزالة ظلم تاريخي».

وكانت هذه الأرض المعروفة حاليًا باسم «بروس بيتش»، قد بيعت سنة 1912 إلى تشارلز وويلا بروس، وهما أسودان أميركيان حوّلا الموقع إلى فندق ساحلي موجه للزوار السود في حقبة كان الدخول خلالها إلى المسابح العامة مشوبًا بقدر كبير من التمييز العنصري، وفق «فرانس برس».

غير أن سكان الجوار البيض بغالبيتهم ارتكبوا هجمات عنصرية وأعمال تخريب كثيرة حينها في الموقع الذي تعرض حتى إلى اقتحام من أنصار جماعة «كو كلوكس كلان» سنة 1920.

إرث الأجيال
وسعت مدينة مانهاتن بيتش جنوب لوس أنجليس بعدها سنة 1924 إلى انتزاع الملكية من عائلة بروس، في خطوة «عنصرية الطابع لإبعاد هذا الموقع التجاري المزدهر المخصص للسود ورواده» من المنطقة، وفق القرار الذي جرت الموافقة عليه، الثلاثاء، بالإجماع من سلطات مقاطعة لوس أنجليس. ونجح هذا المسعى سنة 1929.

وقالت المسؤولة في المقاطعة جانيس هان «لا يمكننا تغيير الماضي ولن نستطيع يوما إزالة الظلم الذي لحق بويلا وتشارلز بروس قبل قرن من الزمن، لكن هذه هي البداية».

وأشارت إلى أن إعادة الموقع ستتيح للأحفاد «البدء بإعادة بناء إرث الأجيال الذي كان ممنوعا عليهم».

وتضم الأرض حاليا منشآت لمنقذين بحريين تابعين لسلطات المدينة.

وتنص الاتفاقية على أن يؤجر ماركوس وديريك بروس، وهما من أبناء أحفاد تشارلز وويلا، الأرض للسلطات المحلية مدة عامين على الأقل، في مقابل بدل إيجار سنوي قدره 413 ألف دولار، كما بإمكانهما إجبار سلطات مانهاتن بيتش على شراء الأرض مجددا بسعر لا يتجاوز 20 مليون دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سجن المغني آر. كيلي 30 عاما بتهمة اعتداءات جنسية

سجن المغني آر. كيلي 30 عاما بتهمة اعتداءات جنسية
مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط

مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط
مشاجرة بسلاح ناري تفصل طالبين من جامعة طبرق

مشاجرة بسلاح ناري تفصل طالبين من جامعة طبرق
كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا
كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء

كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء
ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل

ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل
زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سورية بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين

زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سورية بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين
السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى

السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى
تقرير فرنسي: «مفاوضات مشروطة» لإطلاق سراح عبدالله السنوسي

تقرير فرنسي: «مفاوضات مشروطة» لإطلاق سراح عبدالله السنوسي
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»
مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة الدستورية

مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة ...
البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)
ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟

ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟
بعد عقود من التهميش.. الفنانون السعوديون يحظون بدعم سلطات بلادهم

بعد عقود من التهميش.. الفنانون السعوديون يحظون بدعم سلطات بلادهم
«المركزي» بطرابلس: أحلنا مليار دينار لـ«المركزي» في بنغازي و1.16 مليار لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية خلال 6 أشهر

«المركزي» بطرابلس: أحلنا مليار دينار لـ«المركزي» في بنغازي و1.16 مليار لفروع ...
مكتب النائب العام: القضاء المالطي استجاب إلى طلب رد 96 مليون يورو من أموال «الأمن الوطني»

مكتب النائب العام: القضاء المالطي استجاب إلى طلب رد 96 مليون يورو من أموال ...
بالفيديو: اللبنانية دومينيك سكارليت تطلق أغنية «ع بالي»

بالفيديو: اللبنانية دومينيك سكارليت تطلق أغنية «ع بالي»
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيران تنسج أكبر سجادة كليم في العالم
إيران تنسج أكبر سجادة كليم في العالم
تفكيك شبكة دولية لإعادة بيع ساعات فاخرة مسروقة
تفكيك شبكة دولية لإعادة بيع ساعات فاخرة مسروقة
طرفا معركة الإجهاض بالولايات المتحدة يركزان على حبوب إنهاء الحمل
طرفا معركة الإجهاض بالولايات المتحدة يركزان على حبوب إنهاء الحمل
«الشؤون الاجتماعية» تدشن برنامج تمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة
«الشؤون الاجتماعية» تدشن برنامج تمكين المرأة وذوي الاحتياجات ...
حبس غيلاين ماكسويل 20 عاما في قضية الاتجار بقاصرات
حبس غيلاين ماكسويل 20 عاما في قضية الاتجار بقاصرات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السعودية تصادر ألعابا بألوان قوس قزح لمكافحة «المثلية الجنسية»
السعودية تصادر ألعابا بألوان قوس قزح لمكافحة «المثلية ......
5 ملايين دولار تعويضا لامرأة أصيبت بمرض جنسي داخل سيارة
5 ملايين دولار تعويضا لامرأة أصيبت بمرض جنسي داخل سيارة...
غيلاين ماكسويل قد تُحبس 30 سنة
غيلاين ماكسويل قد تُحبس 30 سنة...
إنقاذ طفل هندي من بئر علق فيها 4 أيام
إنقاذ طفل هندي من بئر علق فيها 4 أيام...
سجن رجل دين مكسيكي اعتدى جنسيا على قاصرات
سجن رجل دين مكسيكي اعتدى جنسيا على قاصرات...
المزيد
إعادة أرض في كاليفورنيا لعائلة من السود بعد قرن على طردها
إعادة أرض في كاليفورنيا لعائلة من السود بعد قرن على طردها...
صاحب مطعم بكوسوفو يمنع دخول الأوروبيين بسبب «التأشيرة»
صاحب مطعم بكوسوفو يمنع دخول الأوروبيين بسبب «التأشيرة»...
سطو مسلح نهارا على معرض فني في ماستريخت الهولندية
سطو مسلح نهارا على معرض فني في ماستريخت الهولندية...
حبس غيلاين ماكسويل 20 عاما في قضية الاتجار بقاصرات
حبس غيلاين ماكسويل 20 عاما في قضية الاتجار بقاصرات...
«الشؤون الاجتماعية» تدشن برنامج تمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة
«الشؤون الاجتماعية» تدشن برنامج تمكين المرأة وذوي الاحتياجات......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط