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سطو مسلح نهارا على معرض فني في ماستريخت الهولندية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 02:45 مساء
سطو مسلح نهارا على معرض فني في ماستريخت الهولندية
عدد من عناصر الشرطة عند مدخل معرض الفنون الجميلة الأوروبي في ماستريخت الهولندية، 28 يونيو 2022 (أ ف ب)
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سطا مسلحون في وضح النهار، الثلاثاء، على معرض فني بمدينة ماستريخت الهولندية يُعتبر من الأكبر في أوروبا، وفق ما أفادت الشرطة، فيما أظهر شريط فيديو رجالا يحطمون خزانة عرض بمطرقة ثقيلة.

وأعلنت شرطة مقاطعة ليمبورغ عبر «تويتر» أنها تحقق «في عملية سطو مسلح على معرض الفنون الجميلة الأوروبي في ماستريخت». وأضافت «يُعتقد أن أربعة مشتبه بهم متورطون. وتتولى وحدات عدّة البحث عنهم الآن»، وفق «فرانس برس».

وأفادت الشرطة في وقت لاحق أنها أوقفت شخصين وأغلقت عددا من الطرق القريبة.

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن خزانة العرض التي سطا عليها اللصوص كانت تحتوي على قطع صنعها صائغ من لندن.

وأظهر مقطع فيديو مثير على شبكات التواصل الاجتماعي أربعة رجال يرتدون ملابس أنيقة وقبعات مسطحة ونظارات يحطمون خزانة لعرض المجوهرات في المعرض.

ولوح رجلان بما بدا أنه أسلحة أمام شخص حاول التدخل باستخدام مزهرية زجاجية كبيرة مليئة بالأزهار.

ويُعد معرض الفنون الجميلة الأوروبي أحد أكبر المعارض في أوروبا ويستقطب بانتظام عشرات الآلاف من الزوار.

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