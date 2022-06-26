Atwasat

سويسرا ستخسر حصرية صناعة شوكولا «توبليرون» على أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 04:40 مساء
سويسرا ستخسر حصرية صناعة شوكولا «توبليرون» على أراضيها
ألواح شوكولا «توبليرون» في نيويورك سنة 2014 (أ ف ب)
alwasat radio

سيتعين على «توبليرون» إزالة عبارة «من سويسرا» من أغلفة منتجاتها، إذ أن الشوكولا الشهير المصنوع من مثلثات على شكل جبل لن يُصنع حصرا في بلده الأصلي اعتبارا من العام المقبل.

وتُصنع حاليا شوكولا «توبليرون» التي تأسست العام 1908 في مصنع عائلة توبلر، حصريا في العاصمة السويسرية برن، وفق «فرانس برس».

لكنّ مالك العلامة التجارية، عملاق الأغذية الأميركي «مونديليز إنترناشونال»، قال إنه سيفتح خط إنتاج جديدا لشوكولا «توبليرون» في سلوفاكيا بحلول نهاية العام 2023 «للاستجابة للطلب المتزايد».

ولم ترق هذه الخطوة للبعض في سويسرا ممن ساءهم رؤية علامة تجارية بارزة مثل «توبليرون» تنتقل إلى الخارج، لا سيما المنتجات التي يظهر على عبوتها جبل ماترهورن الهرمي الشهير ودبّ برن، رمز المدينة.

وقالت شركة «مونديليز إنترناشونال» في بيان عبر البريد الإلكتروني إنها ستواصل الاستثمار في مصنع برن «موطن توبليرون». وأضافت «برن جزء مهم من تاريخنا وستظل كذلك في المستقبل».

الأسواق الحرة
ولفتت الشركة إلى أن إطلاق خط إنتاج في سلوفاكيا، حيث تنتج «مونديليز» أيضا شوكولا «ميلكا» و«سوشار»، «سيحرر سعة كبيرة» في مصنع برن، ما سيسمح له في النهاية «بتصنيع ملايين ألواح الشوكولا الإضافية».

لكن اعتماد مصنع جديد في براتيسلافا يعني أنه سيتعين على الشركة تغيير الكتابة الواردة على أغلفة «توبليرون».

وقالت الشركة «لأسباب قانونية، التغييرات التي نجريها على إنتاجنا تتطلب منا تعديل أغلفتنا لتتوافق مع القانون السويسري، ولا سيما إزالة كلمة +سويسرا+ من الجهة الظاهرة منها».

تنتج «توبليرون» سبعة مليارات لوح شوكولا سنويا، مع تصدير 97 بالمئة منها إلى 120 دولة.

وتنتشر هذه الألواح في كل مكان في الأسواق الحرة بالمطارات حول العالم، حيث يُباع منها لوح كل ثانيتين، بحسب «مونديليز».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا

3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا
شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة

شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة
منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا

منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا
منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا

منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح

ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح
بمشاركة «فرسان المتوسط».. تفاصيل قرعة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب

بمشاركة «فرسان المتوسط».. تفاصيل قرعة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب
كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا

كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا
بوتين ولوكاشنكو يتفقان على تطوير سلاح الطيران البيلاروسي لنقل أسلحة نووية

بوتين ولوكاشنكو يتفقان على تطوير سلاح الطيران البيلاروسي لنقل أسلحة نووية
مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة

مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة
تطبيقات ذكية لطلب أضاحي العيد في دبي

تطبيقات ذكية لطلب أضاحي العيد في دبي
شهادة اعتراف دولية بـ«الزيتون الطرابلسي»

شهادة اعتراف دولية بـ«الزيتون الطرابلسي»
بالصور.. مشروعات البنية الأساسية في المرحلة الأولى للمنطقة الحرة بمصراتة

بالصور.. مشروعات البنية الأساسية في المرحلة الأولى للمنطقة الحرة بمصراتة
النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار

النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار
5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض «المؤسسات الموازية»

5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي
كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف

كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف
ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري

ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين...
ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟

ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
عميد تجار الفستق في طهران يستعد لتوريث ابنته المهنة
عميد تجار الفستق في طهران يستعد لتوريث ابنته المهنة
شعب أيمارا في بوليفيا يحتفل بحلول سنة 5530
شعب أيمارا في بوليفيا يحتفل بحلول سنة 5530
غيلاين ماكسويل قد تُحبس 30 سنة
غيلاين ماكسويل قد تُحبس 30 سنة
مزيد من الغموض يلف حادثة غرق مطعم شهير بهونغ كونغ
مزيد من الغموض يلف حادثة غرق مطعم شهير بهونغ كونغ
مشردو بوينس آيرس يتغلبون على البرد بـ«عبوات الحليب»
مشردو بوينس آيرس يتغلبون على البرد بـ«عبوات الحليب»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توجيه الاتهام لفرنسي حقن أشخاصا بـ«الإبر الغامضة»
توجيه الاتهام لفرنسي حقن أشخاصا بـ«الإبر الغامضة»...
السعودية تصادر ألعابا بألوان قوس قزح لمكافحة «المثلية الجنسية»
السعودية تصادر ألعابا بألوان قوس قزح لمكافحة «المثلية ......
مزاد خيول في ليبيا.. يؤكد أهمية الفروسية بالثقافة المحلية (صور)
مزاد خيول في ليبيا.. يؤكد أهمية الفروسية بالثقافة المحلية ......
روتردام تبني قرية على سطوح المدينة
روتردام تبني قرية على سطوح المدينة...
سر العثور على جثث 3 شقيقات هنديات داخل بئر
سر العثور على جثث 3 شقيقات هنديات داخل بئر...
المزيد
سويسرا ستخسر حصرية صناعة شوكولا «توبليرون» على أراضيها
سويسرا ستخسر حصرية صناعة شوكولا «توبليرون» على أراضيها...
«الوجه السعيد» أقبح كلب في العالم 2022
«الوجه السعيد» أقبح كلب في العالم 2022...
العثور على أعمق حطام لسفينة في التاريخ
العثور على أعمق حطام لسفينة في التاريخ...
مشردو بوينس آيرس يتغلبون على البرد بـ«عبوات الحليب»
مشردو بوينس آيرس يتغلبون على البرد بـ«عبوات الحليب»...
مزيد من الغموض يلف حادثة غرق مطعم شهير بهونغ كونغ
مزيد من الغموض يلف حادثة غرق مطعم شهير بهونغ كونغ...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط