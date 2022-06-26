سويسرا ستخسر حصرية صناعة شوكولا «توبليرون» على أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط

سيتعين على «توبليرون» إزالة عبارة «من سويسرا» من أغلفة منتجاتها، إذ أن الشوكولا الشهير المصنوع من مثلثات على شكل جبل لن يُصنع حصرا في بلده الأصلي اعتبارا من العام المقبل.

وتُصنع حاليا شوكولا «توبليرون» التي تأسست العام 1908 في مصنع عائلة توبلر، حصريا في العاصمة السويسرية برن، وفق «فرانس برس».

لكنّ مالك العلامة التجارية، عملاق الأغذية الأميركي «مونديليز إنترناشونال»، قال إنه سيفتح خط إنتاج جديدا لشوكولا «توبليرون» في سلوفاكيا بحلول نهاية العام 2023 «للاستجابة للطلب المتزايد».

ولم ترق هذه الخطوة للبعض في سويسرا ممن ساءهم رؤية علامة تجارية بارزة مثل «توبليرون» تنتقل إلى الخارج، لا سيما المنتجات التي يظهر على عبوتها جبل ماترهورن الهرمي الشهير ودبّ برن، رمز المدينة.

وقالت شركة «مونديليز إنترناشونال» في بيان عبر البريد الإلكتروني إنها ستواصل الاستثمار في مصنع برن «موطن توبليرون». وأضافت «برن جزء مهم من تاريخنا وستظل كذلك في المستقبل».

الأسواق الحرة

ولفتت الشركة إلى أن إطلاق خط إنتاج في سلوفاكيا، حيث تنتج «مونديليز» أيضا شوكولا «ميلكا» و«سوشار»، «سيحرر سعة كبيرة» في مصنع برن، ما سيسمح له في النهاية «بتصنيع ملايين ألواح الشوكولا الإضافية».

لكن اعتماد مصنع جديد في براتيسلافا يعني أنه سيتعين على الشركة تغيير الكتابة الواردة على أغلفة «توبليرون».

وقالت الشركة «لأسباب قانونية، التغييرات التي نجريها على إنتاجنا تتطلب منا تعديل أغلفتنا لتتوافق مع القانون السويسري، ولا سيما إزالة كلمة +سويسرا+ من الجهة الظاهرة منها».

تنتج «توبليرون» سبعة مليارات لوح شوكولا سنويا، مع تصدير 97 بالمئة منها إلى 120 دولة.

وتنتشر هذه الألواح في كل مكان في الأسواق الحرة بالمطارات حول العالم، حيث يُباع منها لوح كل ثانيتين، بحسب «مونديليز».