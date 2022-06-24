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غيلاين ماكسويل قد تُحبس 30 سنة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 يونيو 2022, 03:28 مساء
غيلاين ماكسويل قد تُحبس 30 سنة
غيلاين ماكسويل وجيفري إبستين في صورة غير مؤرخة نشرها القضاء في نيويورك في 8 ديسمبر 2021 (أ ف ب)
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كشفت محكمة مانهاتن الفدرالية، مساء الأربعاء، أن النيابة العامة الفدرالية الأميركية طلبت إصدار حكم بالسجن 30 عاما على الأقل، في 28 يونيو، على غيلاين ماكسويل.

وكانت الشخصية العامة غيلاين ماكسوي دينت نهاية العام 2021 في نيويورك بتهمة الاتجار جنسيا بقاصرات، لحساب رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، لحساب «فرانس برس».

ولا يشكل هذا الموقف «مرافعة» للمدعين العامين الأميركيين، بل ردهم على طلب الرأفة الذي تقدم به محامو ماكسويل في 16 يونيو.

20 أم 55 عامامن السجن؟
وطلب محامو ماكسويل (60 سنة ألا يحكم عليها القاضي الذي ينطق بقراره الثلاثاء المقبل، بأكثر من الحبس 20 سنة، علما بأن العقوبة التي تواجهها يمكن أن تصل إلى الحبس 55 سنة.

وأشار محامو ماكسويل، وهي ابنة القطب الإعلامي البريطاني السابق روبرت ماكسويل (توفي سنة 1991) وشريكة حياة جيفري إبستين الذي انتحر في السجن في أغسطس 2019 قبل محاكمته، إلى أن هذين الرجلين أثرا بشكل سلبي على موكلتهم.

وأظهرت ماكسويل الحائزة الجنسيات البريطانية والأميركية والفرنسية «عدم ندمها إطلاقا» على ما ارتكبته، بحسب ما كتب المدعي الفدرالي الأميركي داميان ويليامز، مشيرا إلى أنها حاولت خلال محاكمتها بين نوفمبر وديسمبر الفائتين أن تتهرب من «مسؤوليتها».

وأضاف أن «ماكسويل كانت راشدة آنذاك ومسؤولة عن قراراتها وتحديدا تلك المرتبطة باستغلال عدد من الفتيات القاصرات جنسيا».

- رفض إعادة محاكمة غيلاين ماكسويل المدانة بجرائم جنسية

وقالت ماكسويل، وهي مولودة في المملكة المتحدة حيث نشأت ضمن بيئة ذات امتيازات عالية وكانت تمثل شخصية اجتماعية من الطبقة الثرية في فرنسا والولايات المتحدة، عبر محاميها انها «كانت تعيش طفولة صعبة ومؤلمة مع والد استبدادي ونرجسي ومتشدد». وهكذا أصبحت «ضعيفة أمام إبستين الذي التقت به مباشرة بعد وفاة والدها، وهو أكبر خطأ ارتكبته في حياتها».

ودينت ماكسويل في 29 ديسمبر 2021 في خمس تهم مرتبطة بارتكاب جرائم جنسية، أبرزها الاتجار جنسيا بفتيات قاصرات لحساب الخبير المالي الأميركي الثري جيفري إبستين. وتزوج جيسلين موكسيل وجيفري إبستين ثم أصبحا متعاونين ومتواطئين لثلاثين سنة.

وكان إبستين الذي يتمتع بشبكة علاقات اقتصادية وسياسية قوية في الولايات المتحدة وخارجها متهما هو نفسه باغتصاب مراهقات، لكن انتحاره حرم ضحاياه من محاكمته.

وبعد عام على انتحاره، أوقفت ماكسويل في شمال شرق الولايات المتحدة صيف العام 2020 واحتُجزت في نيويورك.

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