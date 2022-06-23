روبرت مردوخ وزوجته جيري هول يعتزمان الطلاق

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت جريدة «نيويورك تايمز»، الأربعاء، أن قطب الإعلام روبرت مردوخ (91 عامًا) وزوجته الرابعة عارضة الأزياء الأميركية جيري هول يعتزمان الطلاق، مؤكدة أن لا عواقب لهذه الخطوة على إمبراطوريته الإعلامية الدولية «نيوزكورب».

وكان مردوخ الذي تقدر مجلة «فوربس» ثروته بـ17 مليار دولار وهول تزوجا في مارس 2016 بلندن، وفق «فرانس برس».

وأحدث روبرت مردوخ تحولا في وسائل الإعلام الأنغلو ساكسونية باعتماده في تلك التابعة له أسلوب الإثارة، وجعلها معبّرة عن التوجهات المحافظة القريبة من الشعبوية، فأيد مثلا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخط الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وانطلق هذا الأسترالي المولود في 11 مارس 1931 والذي حصل على الجنسية الأميركية العام 1985، من جريدة يومية مناطقية صغيرة في أستراليا هي «ذي نيوز» الصادرة في أديلايد، ورثها من والده الذي توفي العام 1952، ليبني إمبراطورية تمتد على ثلاث قارات هي أميركا الشمالية وأوروبا وأوقيانيا.

ستة أبناء

ويملك مردوخ من خلال مجموعته «نيوزكورب» مئات وسائل الإعلام خصوصا في الولايات المتحدة حيث تسيطر شركاته على محطة «فوكس نيوز» المحافظة وجريدة «ذي وول ستريت جورنال» الاقتصادية، وجريدة «نيويورك بوست» المحسوبة على اليمين الأميركي. وهو أيضًا صاحب جريدتي «ذي صن» و«ذي تايمز» اللندنيتين وعدد من الصحف في أستراليا.

وأوضحت جريدة «نيويورك تايمز» التي أوردت خبر الطلاق نقلا عن مصدرين مطلعين لم تفصح عن هويتيهما، أنه لن يؤثر على هيكل إمبراطورية مردوخ.

ورفض ناطق باسم رجل الأعمال الرد على سؤال لوكالة «فرانس برس» عن الطلاق في نيويورك. كذلك لم يعلّق عليه ممثل لهول.

واستمر الزواج الأول لكيث روبرت مردوخ من المضيفة الجوية الأسترالية باتريشيا بوكر من 1956 إلى 1967، ثم بقي متزوجا لأكثر من 30 عاما، حتى 1999، الصحفية البريطانية آنا مان التي حصلت وفقا للصحافة في ذلك الوقت، على أكثر من مليار دولار بعد طلاقهما. ثم تزوج الملياردير بعد أيام قليلة سيدة الأعمال من أصل صيني وندي دنغ المتخرجة من جامعة ييل وبقي معها حتى طلاقهما في نيويورك العام 2013.

ولمردوخ من زيجاته ستة أبناء، أما زوجته الرابعة جيري هول، وهي ممثلة أيضا، فهي أم لأربعة أبناء أنجبتهم من قائد فرقة «رولينغ ستونز» ميك جاغر عندما كانت شريكة حياته.