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إيطالي يطلب الزواج من حبيبته في السوبرماركت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 01:40 مساء
إيطالي يطلب الزواج من حبيبته في السوبرماركت
عدد من مراكب الجندول في البندقية (أ ف ب)
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لم يختر رجل إيطالي قارب الجندول الذي تشتهر به البندقية ليطلب يد حبيبته للزواج بطريقة رومانسية، كما يفعل كثر غيره، بل اعتمد أسلوبًا آخر، إذ تقدم منها بعرضه مستخدمًا ميكروفون أحد متاجر السوبرماركت بالقرب من مدينة العشاق.

فبواسطة المذياع عند صندوق الدفع في المتجر الواقع في مدينة ميرا، بادر سالفاتوري كوستاريلي فتاة أحلامه بالقول: «حبيبتي، أريد أن أسألك شيئًا، في حضور الجميع»، وفق ما أظهر مقطع فيديو نشرته جريدة «كورييريه دل فينيتو» على موقعها الإلكتروني، وفق «فرانس برس».

وأضاف الشاب: «أحبك، أنت حياتي، أريد أن أسألك، هل تتزوجينني؟».

ثم تُسمع في مقطع الفيديو أصوات التصفيق من خارج إطار الصورة، فيما يظهر على الشاشة جناح منتجات التنظيف حيث كادت الشابة تيزيانا فاماو تنهار على عربة التسوق التي تجرها.

مدى الحياة
ويبدو الحبيبان بعد ذلك يتعانقان في قسم الأطعمة المجمدة، وأخرج سالفاتوري من جيبه خاتمًا وضعه في إصبع تيزيانا، ليكون مسك الختام قبلة طويلة أثارت فرحة موظفات صناديق الدفع ضحكًا وتصفيقًا.

وما لبث سالفاتوري وتيزيانا أن شربا مع الموظفين وعدد من الزبائن الآخرين نخب الحدث السعيد من زجاجة مشروب بروسيكو كانت موضوعة في ثلاجة هذا المتجر التابع لسلسلة «ديسبار» الإيطالية.

وأعربت الخطيبة عن ذهولها بمبادرة حبيبها، إذ أن سالفاتوري في العادة «خجول جدًا»، على ما وصفته.

وكان الأخير أعد سيناريو اقتراح زواجه قبل أيام. وأقر بأنه فكر أيضًا في اعتماد «عرض (الزواج) التقليدي على متن جندول»، مضيفًا: «اخترت السوبرماركت، لأجعلها تدرك مدى تمسكي بها، وشعرت بأنها لن تنسى مدى حياتها هذه الخطوة».

ومن المقرر أن تقام حفلة الزفاف في ديسمبر المقبل بصقلية.

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