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110 آلاف دولار مقابل جولة عالمية لزيارة معالم ديزني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 يونيو 2022, 10:04 صباحا
110 آلاف دولار مقابل جولة عالمية لزيارة معالم ديزني
لافتة ترحب بالزائرين في اليوم الأول لإعادة افتتاح مجمع ديزني وورلد الترفيهي في أورلاندو بفلوريدا الأميركية، 11 يوليو 2020 (أ ف ب)
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تتيح «ديزني» لمحبيها زيارة مجمعاتها الترفيهية الاثني عشر في مختلف أنحاء العالم، بواسطة طائرة خاصة.

ويدفع الفرد في مقابل هذه الرحلة 110 الف دولار، وفق «فرانس برس».

ويوفر العرض الذي أعلنته الشركة الأبرز عالمياً في مجال الترفيه وأطلقت عليه تسمية «مجمعات ديزني حول العالم - مغامرة بواسطة طائرة خاصة» رحلةً تنقل 75 شخصاً من محبي «ديزني» إلى مجمعاتها الموجودة في كاليفورنيا وطوكيو وشنغهاي وهونغ كونغ وباريس وفلوريدا في يوليو 2023.

تاج محل والأهرامات
وتشمل هذه الرحلة، إضافة إلى مجمعات «ديزني»، زيارة معالم بارزة من بينها تاج محل في أغرا الهندية والأهرامات في الجيزة المصرية.

ويوفر العرض كذلك فرصةً نادرة لزيارة موقع «سكاي ووكر رانش» الذي أنشأه المخرج الأميركي جورج لوكاس (سلسلة أفلام «ستار وورز») قرب سان فرانسيسكو.

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ويقول عرض الشركة «ستسافرون برفاهية مستقلين طائرة بوينغ 757 المجهزة خصيصاً للشخصيات المهمة والتي يديرها طيران آيسلندا الرسمي، وتتمتع بإمكانات تتيح رحلات مباشرة لزيادة الوقت الذي يمضيه الأشخاص في كل وجهة».

ويرافق المسافرين في الطائرة عدد من «الخبراء» يقدمون لهم تفسيرات ومعلومات في شأن مختلف جوانب رحلتهم.

وتشكل هذه الرحلة أغلى عرض سفر وفّرته «ديزني» حتى اليوم. وينبغي ألا يقل عمر المسافر عن 12 سنة.

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