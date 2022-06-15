Atwasat

زفاف جماعي متقشف في كابل بحضور مسلحين من «طالبان»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 01:09 مساء
زفاف جماعي متقشف في كابل بحضور مسلحين من «طالبان»
أفغانيات ينتظرن بدء حفل زفاف جماعي يشاركن به في كابول، 13 يونيو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

بفساتين بيضاء وطرحات خضراء طويلة تغطي النساء بالكامل، وبزات تقليدية للرجال، تزوج حوالي 70 ثنائيا، الإثنين، في العاصمة الأفغانية كابل، خلال زفاف جماعي يرتب تكاليف أقل، في حضور مسلحين من حركة «طالبان».

فمع مهور كبيرة وهدايا كثيرة واحتفالات سخية: تكلف حفلة زفاف في قاعة كبيرة في كابل في المعدل ما بين عشرة آلاف دولار وعشرين ألفا، وهو مبلغ ضخم في بلد يُصنف من الأفقر في العالم، وفق «فرانس برس».

لكن منذ سنوات، يختار أزواج كثر الاتحاد من دون إنفاق مثل هذه المبالغ من خلال المشاركة في حفلات زفاف جماعية.

ونمت هذه الحركة منذ وصول «طالبان» إلى السلطة في أغسطس الماضي. وأدى تجميد المليارات من الأصول المودعة في الخارج والتوقف المفاجئ للمساعدات الدولية بعد ذلك إلى دخول البلاد في أزمة مالية وإنسانية خطيرة.

وقال عصمت الله بشاردوست (22 عاما)، وهو من الهزارة الشيعة ومن بين العرائس في المراسم التي تُعتبر من الأكبر من نوعها في البلاد في الفترة الأخيرة «ليس لدي عمل. كان ينقصنا المال».

من جانبه قال عبادالله نيازي الذي انتظر ثماني سنوات ليتزوج «اليوم، ما من شاب يريد أن يتحمل عبء الزواج الباهظ.. من الصعب إدارة هذه النفقات».

ولم يرغب المنظمون في الكشف عن تكلفة الحفل. وقدمت جمعيات خيرية للأزواج الأدوات المنزلية الأساسية.

وارتدى العرسان سراويل وقمصان أفغانية تقليدية تحت سترة زرقاء بلا أكمام، وغطوا رؤوسهم بقبعة بيضاء مسطحة صغيرة فوق الجبهة، فيما ارتدت العرائس فستانا أبيض طويلا تحت شال أخضر لامع كبير غطى رؤوسهن بالكامل وجزءا كبيرا من الجسم.

فصل الأزواج
وبقي الأزواج المستقبليون منفصلين طوال الحفل، وكذلك فعل مئات الضيوف من الذكور والإناث الذين تم الفصل بينهم على يد العشرات من مقاتلي «طالبان» المسلحين.

ودُعي الصحفيون لتغطية الحفل، وسُمح لهم بتصوير العرائس لكن من دون التحدث إليهن.

منذ عودتها إلى السلطة، استبعدت «طالبان» إلى حد كبير النساء من الوظائف العامة، وقيدت حقهن في السفر، ومنعت الفتيات من الالتحاق بالمدارس الإعدادية والثانوية. في أوائل مايو، أصدر المرشد الأعلى لطالبان أيضا مرسوما يقضي بضرورة تغطية النساء لأنفسهن بالكامل في الأماكن العامة، بما في ذلك الوجه، مع استحسان وضع البرقع، وهو حجاب كامل مع شبكة من القماش على مستوى العين.

- «طالبان» تعتزم حظر «ببجي»

- طولة البوزكاشي تنظم في أفغانستان بموافقة طالبان

قبل وصول «طالبان»، كانت حفلات الزفاف في كثير من الأحيان تزخر بالأجواء الصاخبة والملونة، مع رقصات وأغنيات وموسيقى تقليدية، ودرجة معينة من الاختلاط بين الرجال والنساء في هذه الدولة المحافظة بشدة. ومنذ عودة الحركة الإسلامية إلى الحكم، لا تزال حفلات الزفاف الكبيرة مسموحة، لكن الموسيقى ممنوعة.

وخلال مرحلة حكمها الأولى بين العامين 1996 و2001، حظر ت حركة طالبان المظاهر الاستعراضية في حفلات الزفاف.

واقتصرت الفعاليات خلال مراسم الزفاف الجماعي، الإثنين، على بعض التلاوات الشعرية والخطب من الجمعيات الخيرية المضيفة للحفل. وتم تحضير كعكة زفاف باللونين الأحمر والأبيض لكل ثنائي، ووُضعت أمام العروس والعريس.

على الرغم من هذا التقشف، قال عصمت الله بشاردوست إن زفافه سيكون على الأرجح «أسعد يوم» في حياته. في نهاية الحفل، غادر العرسان الذين ارتدى كل منهم شارة بلاستيكية تحمل اسمه، المكان مع زوجاتهم في سيارات مزينة بالورود والشرائط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. والإعلان الرسمي السبت المقبل

الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. ...
«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة بسكويت قادمة من السعودية

«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة بسكويت قادمة من السعودية
شاهد في «اقتصاد بلس»: ترتيب ليبيا في مؤشر الفساد للعام 2021

شاهد في «اقتصاد بلس»: ترتيب ليبيا في مؤشر الفساد للعام 2021
هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني

هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني
منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022

منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022
المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى المناهج

المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى ...
منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل بتحكيم أجنبي

منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل...
«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر

«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر
أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية

أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية
فوز طائرة المروج والأهلي بنغازي.. والسويحلي في الصدارة

فوز طائرة المروج والأهلي بنغازي.. والسويحلي في الصدارة
توقيت واحد لإقامة مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز.. 27 يونيو

توقيت واحد لإقامة مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز.. 27 يونيو
«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة

«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة
«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي

«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي
«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا

«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا
كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي

كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي
شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين

شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين
«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها

«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي

النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
5 ملايين دولار تعويضا لامرأة أصيبت بمرض جنسي داخل سيارة
5 ملايين دولار تعويضا لامرأة أصيبت بمرض جنسي داخل سيارة
هليون بالكوكايين من بيرو إلى هولندا
هليون بالكوكايين من بيرو إلى هولندا
الحياة تدب مجددا في مصنع أوكراني للألعاب الخشبية
الحياة تدب مجددا في مصنع أوكراني للألعاب الخشبية
مهرجان للقنب في تايلاند بعد تخفيف القيود على استخدامه
مهرجان للقنب في تايلاند بعد تخفيف القيود على استخدامه
«أميرة جدار الموت» في إندونيسيا تتحدى الجاذبية والصور النمطية
«أميرة جدار الموت» في إندونيسيا تتحدى الجاذبية والصور النمطية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية
إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية...
توجيه الاتهام لفرنسي حقن أشخاصا بـ«الإبر الغامضة»
توجيه الاتهام لفرنسي حقن أشخاصا بـ«الإبر الغامضة»...
غذاء صحي رخيص لفقراء ريو دي جانيرو
غذاء صحي رخيص لفقراء ريو دي جانيرو...
تلهم الشباب الليبي.. تدشين حديقة تزلج في طرابلس
تلهم الشباب الليبي.. تدشين حديقة تزلج في طرابلس...
الجمعة.. أكبر معمر بالعالم يحتفل بعيد ميلاده 113
الجمعة.. أكبر معمر بالعالم يحتفل بعيد ميلاده 113...
المزيد
زفاف جماعي متقشف في كابل بحضور مسلحين من «طالبان»
زفاف جماعي متقشف في كابل بحضور مسلحين من «طالبان»...
إنقاذ طفل هندي من بئر علق فيها 4 أيام
إنقاذ طفل هندي من بئر علق فيها 4 أيام...
غاضبون يحرقون رجلا في المكسيك بسبب إشاعة
غاضبون يحرقون رجلا في المكسيك بسبب إشاعة...
«أميرة جدار الموت» في إندونيسيا تتحدى الجاذبية والصور النمطية
«أميرة جدار الموت» في إندونيسيا تتحدى الجاذبية والصور ......
مهرجان للقنب في تايلاند بعد تخفيف القيود على استخدامه
مهرجان للقنب في تايلاند بعد تخفيف القيود على استخدامه...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط