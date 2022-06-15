إنقاذ طفل هندي من بئر علق فيها 4 أيام

القاهرة - بوابة الوسط

أنقذت فرق الإغاثة الهندية، مساء الثلاثاء، صبيا أصما وأبكما يبلغ عشر سنوات علق داخل بئر لأربعة أيام وسط الهند، على ما أعلنت السطات المحلية.

وكان الطفل راهو ساهو سقط، الجمعة، في بئر ضيقة جدا يبلغ عمقها 24 مترا عندما كان يلعب في جوار بيته الواقع بولاية تشاتيسغار وسط البلاد، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس وزراء الولاية، بوبيش باغيل، في تغريدة عبر «تويتر» إن الصبي أُخرجَ من البئر سليما «بفضل صلوات الجميع وجهود فرق الإغاثة الحثيثة».

وصرح رئيس الإدارة المحلية، جيتندرا شوكلا، للصحفيين بأن راهول ساهو «على قيد الحياة لكنه أصبح نحيلا» و«نُقل إلى أحد المستشفيات» في المنطقة المجاورة.

وأضاف «رُصد ثعبان في البئر لكن الصبي أظهر شجاعة استثنائية وبقي هادئا أثناء عملية إنقاذه».

واستعانت فرق الإغاثة بآلات تحريك التربة ورافعات وحفرت نفقا موازيا للبئر بمساعدة مجموعة من العسكريين.

وأوضحت السلطات المحلية أن سوء الأحوال الجوية إضافة إلى وجود أفاع وعقارب وصخور شديدة الصلابة أعاقت كلها عمليات الحفر وأخرت جهود الإنقاذ.

وكان قائد شرطة منطقة جنجغير فيجاي أغراوال أشار إلى أن كاميرات استُخدمت لمراقبة وضع الصبي وتحركاته خلال عملية الإنقاذ.

وعادة ما تُسجل حوادث مماثلة في القرى الهندية يشكل الأطفال ضحاياها.

وسنة 2019، توفي طفل يبلغ من العمر سنتين بعدما علق لأربعة أيام في بئر في ولاية البنجاب.

وفي العام نفسه، سُحب طفل في سن السنة ونصف السنة من بئر في هاريانا بعدما علق في الداخل ليومين.