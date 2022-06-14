Atwasat

غاضبون يحرقون رجلا في المكسيك بسبب إشاعة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 04:37 مساء
غاضبون يحرقون رجلا في المكسيك بسبب إشاعة
شرطيون مكسيكيون في ولاية غواناخواتو في 24 مايو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

كشفت السلطات المحلية في ولاية بويبلا وسط المكسيك، الأحد، سر مقتل رجل، إذ ضربه حشد من الغاضبين ظنوا أنه حاول خطف قصّر.

وقالت بلدية هواتشينانغو في بيان «هذه ليست عدالة بل همجية. السلطات المختصة باشرت التحقيق في ما حصل لتحديد المسؤوليات»، وفق «فرانس برس».

وتعرض دانيال بيكازو (31 عاما للضرب) والحرق، الجمعة، على يد حشد يضم نحو مئتي شخص، في منطقة باباتلازولكو على بعد حوالي 180 كيلومترا من العاصمة مكسيكو، وفق المصدر عينه.

 حاولوا إنقاذ الرجل
وأشارت البلدية إلى أن عناصر الشرطة حاولوا إنقاذ الرجل من خلال وضعه داخل سيارة تابعة لهم، غير أن سكّان المنطقة أخرجوه بالقوة إلى ملعب رياضي حيث ضربوه ورشوا عليه البنزين وأحرقوه فيما كان لا يزال حيا. وسُحبت الجثة بعد ترك السكان المكان.

وتجمع الحشد الغاضب بعد اتهامات انتشرت في حق بيكازو على مجموعات مراسلة عبر الهواتف، مفادها أن مجرما مفترضا يتنقل في المدينة لخطف قصّر، وفق البيان.

- طعام الشارع المكسيكي يفقد نكهته المميزة

وعمل الضحية حتى مارس 2022 مستشارا لدى مجلس النواب، وفق هذه المؤسسة التي نددت عبر الشبكات الاجتماعية بالجريمة.

هذا النوع من عمليات القتل ليس بجديد في المكسيك، وهو يحصل عادة في مناطق نائية يستغرق وصول قوات الأمن إليها وقتا طويلا. ومن أكثر الحالات المأسوية في هذا الإطار، حادثة شهدتها أيضا ولاية بويبلا سنة 2019 تم خلالها ضرب سبعة رجال وإحراقهم أحياء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي

«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي
ترامب يصف التحقيق البرلماني في اقتحام أنصاره مبنى «كونغرس» بـ«المهزلة القضائية»

ترامب يصف التحقيق البرلماني في اقتحام أنصاره مبنى «كونغرس» بـ«المهزلة القضائية»
كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي

كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي
شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين

شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين
دوري الأمم الأوروبية.. فرنسا تخسر أمام كرواتيا وتفقد اللقب

دوري الأمم الأوروبية.. فرنسا تخسر أمام كرواتيا وتفقد اللقب
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي

النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
مارسيلو يبكي في وداع عاطفي لـ«ريال مدريد»

مارسيلو يبكي في وداع عاطفي لـ«ريال مدريد»
العراق.. عاصفة ترابية جديدة وتعليق موقت للرحلات في مطار بغداد

العراق.. عاصفة ترابية جديدة وتعليق موقت للرحلات في مطار بغداد
«معهد ستوكهولم»: عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع لأول مرة منذ 35 عاما

«معهد ستوكهولم»: عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع لأول مرة منذ 35 عاما
دي مايو يتحدث عن «أسابيع حاسمة» في مشكلة حظر تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا

دي مايو يتحدث عن «أسابيع حاسمة» في مشكلة حظر تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا
هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو (صور)

هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو ...
تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي

تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي
«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا 18 شهرا

«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا ...
حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»

حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار

عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار
الطفل مصطفى البركولي يعود لأهله بعد أكثر من عام على خطفه (فيديو)

الطفل مصطفى البركولي يعود لأهله بعد أكثر من عام على خطفه (فيديو)
شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين

شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين
كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا

كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
سجن رجل دين مكسيكي اعتدى جنسيا على قاصرات
سجن رجل دين مكسيكي اعتدى جنسيا على قاصرات
رسائل صوتية «مثيرة» لتوعية السويديين على النظافة
رسائل صوتية «مثيرة» لتوعية السويديين على النظافة
5 ملايين دولار تعويضا لامرأة أصيبت بمرض جنسي داخل سيارة
5 ملايين دولار تعويضا لامرأة أصيبت بمرض جنسي داخل سيارة
هليون بالكوكايين من بيرو إلى هولندا
هليون بالكوكايين من بيرو إلى هولندا
الحياة تدب مجددا في مصنع أوكراني للألعاب الخشبية
الحياة تدب مجددا في مصنع أوكراني للألعاب الخشبية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية
إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية...
توجيه الاتهام لفرنسي حقن أشخاصا بـ«الإبر الغامضة»
توجيه الاتهام لفرنسي حقن أشخاصا بـ«الإبر الغامضة»...
غذاء صحي رخيص لفقراء ريو دي جانيرو
غذاء صحي رخيص لفقراء ريو دي جانيرو...
تلهم الشباب الليبي.. تدشين حديقة تزلج في طرابلس
تلهم الشباب الليبي.. تدشين حديقة تزلج في طرابلس...
الجمعة.. أكبر معمر بالعالم يحتفل بعيد ميلاده 113
الجمعة.. أكبر معمر بالعالم يحتفل بعيد ميلاده 113...
المزيد
غاضبون يحرقون رجلا في المكسيك بسبب إشاعة
غاضبون يحرقون رجلا في المكسيك بسبب إشاعة...
«أميرة جدار الموت» في إندونيسيا تتحدى الجاذبية والصور النمطية
«أميرة جدار الموت» في إندونيسيا تتحدى الجاذبية والصور ......
مهرجان للقنب في تايلاند بعد تخفيف القيود على استخدامه
مهرجان للقنب في تايلاند بعد تخفيف القيود على استخدامه...
الحياة تدب مجددا في مصنع أوكراني للألعاب الخشبية
الحياة تدب مجددا في مصنع أوكراني للألعاب الخشبية...
هليون بالكوكايين من بيرو إلى هولندا
هليون بالكوكايين من بيرو إلى هولندا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط