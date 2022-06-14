Atwasat

«أميرة جدار الموت» في إندونيسيا تتحدى الجاذبية والصور النمطية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 02:20 مساء
«أميرة جدار الموت» في إندونيسيا تتحدى الجاذبية والصور النمطية
كارميلا بوربا تحيي عرضا عبر دراجتها الهوائية في بوغور الإندونسية، 30 أبريل 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

تقود كارميلا بوربا دراجتها الهوائية تحت أضواء مدينة ملاهٍ ليلية في إندونيسيا، متخذة مسارا أفقيا داخل برميل خشبي على شكل أسطوانة يسمى «برميل الشيطان»، وهي واحدة من إندونيسيات قليلات يقمن بهذا العرض البهلواني المسمى «جدار الموت».

وتتنقل بوربا من دون أن تفارق الابتسامة وجهها على دراجتها الهوائية داخل برميل في بوغور الواقعة بجاوة الغربية، وتفتح يديها لتجمع إكراميات يقدمها لها المتفرجون السعداء من الأعلى، وفق «فرانس برس».

بوربا هي من النساء القليلات اللواتي يحيين عروضا بهلوانية من هذا النوع في إندونيسيا. وتقول الشابة البالغة 23 سنة، إن عدد النساء اللواتي يؤدين عروضا على الدراجات الهوائية في «جدار الموت» قليل جدا. وتضيف «تفردت في بداياتي بإحياء عروض داخل هذا الهيكل.. لذلك أردت أن أقدم شيئا مختلفا وأؤدي نشاطا لم يكن يقوم به أي شخص آخر».

وشكل «برميل الشيطان» على مدى عقود عامل جذب أساسي في الكرنفالات المتنقلة في إندونيسيا، وتحديدا في المناطق الريفية حيث الخيارات المتاحة للترفيه بأسعار مقبولة محدودة جدا.

واستنادا إلى قوة الطرد المركزي، يسير راكبو الدراجات داخل الأسطوانة بسرعات عالية من دون ارتداء أي معدات واقية، فيما تملأ الأجواء رائحة المطاط المنبعثة من الإطارات.

خطورة بالغة
ونشأت بوربا في بيئة فقيرة، إذ كانت تكسب لقمة عيشها من خلال التسول في شوارع جزيرة سومطرة الواقعة غرب إندونيسيا، ثم تولت قبل ثماني سنوات وظيفة وفرت لها دخلا أفضل إذ كانت تتلقى نحو ستة ملايين روبية (410 دولارات) شهريا. وقد تكسب الشابة يوميا ما يصل إلى 400 ألف روبية (27 دولارا) على شكل إكرامية جراء عملها البهلواني.

لكنها واجهت في بداية عملها أسئلة عن اختيارها هذا النشاط كمهنة. وتقول «كان الناس يقولون لي أنت امرأة فلماذا تقومين بهذا العمل؟ إنه ليس مناسبا للإناث»، مضيفة «تعرضت لانتقادات كثيرة».

وبدأ المعجبون أخيرا في الاستمتاع بما تقدمه بوربا وأطلقوا عليها لقب «أميرة جدار الموت». وأصبحت حاليا أحد أبرز نجوم الكرنفال. ويقول المتفرج سومارنو لوكالة «فرانس برس» أثناء مشاهدته عرضا لبوربا «إن رؤية امرأة تقود دراجة هوائية على جدار الموت مثير للاهتمام، وأصبح هذا العرض نقطة جذب أساسية في هذا القطاع الليلي لأن الناس فضوليون». ويضيف «لم يؤمنوا بأن امرأة تستطيع أن تؤدي عملا فيه خطورة بالغة كهذا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يصف التحقيق البرلماني في اقتحام أنصاره مبنى «كونغرس» بـ«المهزلة القضائية»

ترامب يصف التحقيق البرلماني في اقتحام أنصاره مبنى «كونغرس» بـ«المهزلة القضائية»
كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي

كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي
شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين

شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين
دوري الأمم الأوروبية.. فرنسا تخسر أمام كرواتيا وتفقد اللقب

دوري الأمم الأوروبية.. فرنسا تخسر أمام كرواتيا وتفقد اللقب
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي

النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
مارسيلو يبكي في وداع عاطفي لـ«ريال مدريد»

مارسيلو يبكي في وداع عاطفي لـ«ريال مدريد»
العراق.. عاصفة ترابية جديدة وتعليق موقت للرحلات في مطار بغداد

العراق.. عاصفة ترابية جديدة وتعليق موقت للرحلات في مطار بغداد
«معهد ستوكهولم»: عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع لأول مرة منذ 35 عاما

«معهد ستوكهولم»: عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع لأول مرة منذ 35 عاما
دي مايو يتحدث عن «أسابيع حاسمة» في مشكلة حظر تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا

دي مايو يتحدث عن «أسابيع حاسمة» في مشكلة حظر تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا
هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو (صور)

هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو ...
تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي

تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي
«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا 18 شهرا

«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا ...
حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»

حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار

عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار
الطفل مصطفى البركولي يعود لأهله بعد أكثر من عام على خطفه (فيديو)

الطفل مصطفى البركولي يعود لأهله بعد أكثر من عام على خطفه (فيديو)
شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين

شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين
كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا

كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا
«حراك الفرصة الأخيرة»: لقاء القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا والذهاب إلى الانتخابات

«حراك الفرصة الأخيرة»: لقاء القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا والذهاب إلى ...
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحذير لرواد الشواطئ من سمكة الأرنب «القاتلة»
تحذير لرواد الشواطئ من سمكة الأرنب «القاتلة»
سجن رجل دين مكسيكي اعتدى جنسيا على قاصرات
سجن رجل دين مكسيكي اعتدى جنسيا على قاصرات
رسائل صوتية «مثيرة» لتوعية السويديين على النظافة
رسائل صوتية «مثيرة» لتوعية السويديين على النظافة
5 ملايين دولار تعويضا لامرأة أصيبت بمرض جنسي داخل سيارة
5 ملايين دولار تعويضا لامرأة أصيبت بمرض جنسي داخل سيارة
هليون بالكوكايين من بيرو إلى هولندا
هليون بالكوكايين من بيرو إلى هولندا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية
إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية...
توجيه الاتهام لفرنسي حقن أشخاصا بـ«الإبر الغامضة»
توجيه الاتهام لفرنسي حقن أشخاصا بـ«الإبر الغامضة»...
غذاء صحي رخيص لفقراء ريو دي جانيرو
غذاء صحي رخيص لفقراء ريو دي جانيرو...
تلهم الشباب الليبي.. تدشين حديقة تزلج في طرابلس
تلهم الشباب الليبي.. تدشين حديقة تزلج في طرابلس...
الجمعة.. أكبر معمر بالعالم يحتفل بعيد ميلاده 113
الجمعة.. أكبر معمر بالعالم يحتفل بعيد ميلاده 113...
المزيد
«أميرة جدار الموت» في إندونيسيا تتحدى الجاذبية والصور النمطية
«أميرة جدار الموت» في إندونيسيا تتحدى الجاذبية والصور ......
مهرجان للقنب في تايلاند بعد تخفيف القيود على استخدامه
مهرجان للقنب في تايلاند بعد تخفيف القيود على استخدامه...
الحياة تدب مجددا في مصنع أوكراني للألعاب الخشبية
الحياة تدب مجددا في مصنع أوكراني للألعاب الخشبية...
هليون بالكوكايين من بيرو إلى هولندا
هليون بالكوكايين من بيرو إلى هولندا...
5 ملايين دولار تعويضا لامرأة أصيبت بمرض جنسي داخل سيارة
5 ملايين دولار تعويضا لامرأة أصيبت بمرض جنسي داخل سيارة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط