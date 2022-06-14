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مهرجان للقنب في تايلاند بعد تخفيف القيود على استخدامه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 11:04 صباحا
مهرجان للقنب في تايلاند بعد تخفيف القيود على استخدامه
جانب من مهرجان القنب في ولاية ناخون باتوم شرق بانكوك، 11 يونيو 2022 (أ ف ب)
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نظم التايلانديون مهرجانا للقنب تصاعدت منه رائحة النبتة الحادة، احتفالا بقرار المملكة تخفيف قيودها القانونية المرتبطة بهذا النوع من المخدرات.

ولطالما اشتُهرت تايلاند بقوانينها الصارمة لمكافحة المخدرات، لكن الحكومة تولت تخفيفها تدريجا خلال السنوات الأخيرة. وأُزيلت نبتة القنب، الخميس، من لائحة المواد المخدرة المحظورة، كما أُلغي تجريم زراعتها وحيازتها، وفق «فرانس برس».

وفيما لم تصل التغييرات إلى المستوى المعتمد في كندا وأوروغواي حيث أصبح استخدام القنب لأغراض ترفيهية مشرعا بشكل تام، تأمل تايلاند في تحقيق إيرادات من السوق العالمية المتنامية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، لبيع منتجاتها التي يدخل القنب في صناعتها وتحديدا تلك الغذائية والدوائية.

واستفاد آلاف المشاركين من تخفيف القواعد، خلال المهرجان الذي نظمته مجموعة «هايلاند نيتوورك» المدافعة عن الحق في تناول الماريغوانا.

وقدم نحو 3000 شخص إلى وايت ساندز بيتش الواقعة في ولاية ناخون باتوم شرق بانكوك، حيث انتشرت حول بحيرة الأكشاك التي تبيع كل ما يرتبط بالماريغوانا، بدءا من قمصان عليها رسمة النبتة وصولا إلى المداخن وبراعم الماريغوانا وحلوى البراونيز.

وكانت تايلاند شرعت سنة 2018 استخدام القنب في المسائل الطبية، في خطوة لها رمزية كبيرة لبلد في منطقة جنوب شرق آسيا المعروفة بقوانينها القاسية لمكافحة المخدرات، واستثمرت الحكومة في استخراج الزيوت من النبات وتقطيرها وتسويقها.

طهو القنب
وحققت شركات عدة أرباحا جراء هذا القرار من بينها «شاروين بوكفاند فوودز»، وهي فرع متخصص بالأغذية والزراعة تابع لمجموعة «سي بي غروب» العملاقة.

وأعلنت الشركة في الشهر الفائت عن خطط لتطوير منتجاتها الغذائية والمشروبات التي تحوي الـ«سي بي دي» (كانابيديول) المشتق من القنب، متحدثة خصوصا عند مناخ تايلاند الملائم لزراعة القنب وسمعتها في المنتجات الزراعية العالية الجودة.

لكن القوانين الجديدة لا تسمح للأشخاص بتدخين القنب خارج منازلهم، إذ تؤدي هذه الممارسة إلى توقيفهم بموجب قانون «تعكير الانتظام العام» وليس وفق قوانين مكافحة المخدرات.

وقال أرون ماكس أفيري، وهو أحد مؤسسي المهرجان ويبلغ 35 عاما، إنه لا يشعر بأي قلق تجاه تنفيذ القانون والدعاية الخاصة بالمهرجان. وأضاف أن التايلانديين تولوا طهو القنب وتصنيعه واعتماده كعلاج لفترة طويلة قبل حظره، لذا «تشكل إتاحة نبتتهم المحلية لهم خطوة مذهلة».

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