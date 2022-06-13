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هليون بالكوكايين من بيرو إلى هولندا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 10:19 صباحا
هليون بالكوكايين من بيرو إلى هولندا
عنصر من شرطة مكافحة المخدرات في البيرو يقف قرب كمية من الكوكايين ضبطت في نمرفأ كاياو في البيرو في 11 يونيو 2022 (أ ف ب)
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أعلنت الشرطة البيروفية، السبت، أن السلطات ضبطت 2.2 طن من الكوكايين، مخبأة في صناديق هليون كان من المقرر نقلها بحرًا إلى هولندا.

وأوضحت الشرطة أنها أوقفت سبعة بيروفيين مشتبه بصلتهم في عملية التهريب، فيما صدرت مذكرات توقيف بحق اثنين من التابعية الألبانية.

وقال قائد قسم مكافحة المخدرات في الشرطة الكولونيل سيزار اتشيفاريا: «ضبطنا 2.2 طن من الكوكايين كان من المقرر نقلها بحرًا الى روتردام بهولندا» عبر مرفأ كاياو بالقرب من ليما.

وأفاد بأن شخصين من الجنسية الألبانية كانا يديران العملية، مشيرًا إلى أن «لهذه الشبكة صلات في كولومبيا والإكوادور وألبانيا». وضبطت الشرطة البيروفية منذ بداية السنة الجارية نحو 35 طنًا من المخدرات.

وتعد البيرو واحدة من كبرى الدول المنتجة للكوكايين في العالم، إذ يبلغ إنتاجها نحو 400 طن سنويًا، وفقًا للبيانات الرسمية.

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