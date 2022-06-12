5 ملايين دولار تعويضا لامرأة أصيبت بمرض جنسي داخل سيارة

القاهرة - بوابة الوسط

دفعت شركة تأمين أميركية 5.2 مليون دولار لامرأة، على سبيل التعويض، بموجب حكم قضائي.

وجاء ذلك إثر إصابة المرأة بمرض ينتقل جنسيًا عقب ممارستها الجنس من دون وقاية، داخل سيارة شريكها المغطاة بعقد تأمين من هذه الشركة، وفق «فرانس برس».

وأشارت الدعوى التي رفعتها المرأة السنة الفائتة في ولاية ميسوري، إلى أن شريكها نقل لها فيروس الورم الحليمي البشري سنة 2017. وهي طالبت شركة تأمين السيارة بتعويض عن «خسائر وإصابات» تعرضت لها، وتحديدًا عن «نفقات طبية دفعتها وأخرى ستتكبدها مستقبلًا».

وطلبت المدعية التي أُشير إليها بحرفي اسمها وشهرتها الأولين «م.و.»، مبلغا قدره 9.9 مليون دولار من شركة «غايوكو» للتأمين، قبل أن يمنحها أحد الوسطاء 5.2 مليون دولار، بحسب ما تظهر مستندات المحكمة. وأصدرت محكمة الاستئناف في ولاية ميسوري هذا القرار الثلاثاء.

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ورأى الوسيط أن «الشريك كان عليه إعلام (م.و.) بإصابته قبل ممارسة الجنس معها، لكنه امتنع عن ذلك».

وفيروس الورم الحليمي البشري الذي يتسبب بالإصابة بسرطان عنق الرحم، هو أحد أكثر الأمراض المنقولة جنسيًا شيوعًا في الولايات المتحدة. ويتوفر لقاح للوقاية منه.

وانتشر خبر القرار القضائي على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، مثيرًا سخرية عدد من المستخدمين واستياء آخرين.

وغرد الملياردير إيلون ماسك عبر «تويتر» إن «التعويضات الغريبة المماثلة تمثل أحد أبرز أسباب ارتفاع تكلفة التأمين على السيارات».