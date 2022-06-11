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تحذير لرواد الشواطئ من سمكة الأرنب «القاتلة»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 يونيو 2022, 01:35 مساء
تحذير لرواد الشواطئ من سمكة الأرنب «القاتلة»
سمكة أرنب البحر السامة (الإنترنت)
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حذر المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا في «فيسبوك»، السبت، من خطورة سمكة الأرنب على المصطافين ورواد الشواطئ.

وجاء في المنشور: «تحذير.. عند ذهابك للسباحة يرجي أخد الحيطة والحذر من سمكة الأرنب.. أصبحت تقترب من الشواطئ». وتنشر سمكة الأرنب في مناطق عدة مثل بنغازي وسرت وطبرق.

وسمكة الأرنب تعرف أيضًا بسمكة النفيخ أو القراض، وهى شديدة السُمية، وفي بعض الأحيان تكون قاتلة، لما تحتويه من كمية كبيرة خاصة المواد السامة التي تتراكم في أماكن مختلفة في جسمها بسبب غذائها الذي يعتمد على الطحالب الخضراء السامة، وقد تؤدي إلى الوفاة خلال فترة من 6 إلى 8 ساعات من تناولها.

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وتتواجد السموم في الكبد والأمعاء والجلد والأجزاء التناسلية والخياشيم، ولا توجد في اللحم، وهي ذات جلد رصاصي اللون عليه نقط، ورأس السمكة تمثل أكثر من ثلث حجم الجسم تقريبًا.

وتحتوى هذه الأسماك على غدد سامة، يعيش منها 39 نوعًا في المياه المالحة و28 نوعًا في المياه العذبة، وهي تحارب صيادي الأسماك حيث إنها تمزق شباك الصيد بأسنانها الحادة.

سمكة أرنب البحر السامة (الإنترنت)
سمكة أرنب البحر السامة (الإنترنت)
فعاليات مهرجان صيد ومكافحة سمكة أرنب البحر السامة في طبرق (الإنترنت)
فعاليات مهرجان صيد ومكافحة سمكة أرنب البحر السامة في طبرق (الإنترنت)
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