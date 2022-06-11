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«رولكس» قديمة تباع بـ189 ألف دولار.. لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 يونيو 2022, 10:11 صباحا
«رولكس» قديمة تباع بـ189 ألف دولار.. لهذا السبب
ساعة «رولكس 3525 مونوبلوكو» الذي كان يرتديها الملازم الأول في سلاح الجو الملكي جيرالد إيمسون (أ ف ب)
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شهد مزاد نيويوركي، الخميس، شراء مشتر «مجهول» ساعة «رولكس» كان يضعها أسير بريطاني، خلال الحرب العالمية الثانية، لقاء 189 ألف دولار.

ولم تبع الساعة، التي كانت بحوزة الأسير خلال عملية «الهروب الكبير» الشهيرة من معسكر شتالاغ لوفت 3 النازي، بالسعر الذي توقعته دار «كريستيز» المنظِمة للمزاد وهو ما بين 200 و400 ألف دولار، وفق «فرانس برس».

وكانت الساعة وهي من نوع «رولكس 3525 مونوبلوكو» ملكا للملازم الأول في سلاح الجو الملكي البريطاني جيرالد ايمسون، خلال وجوده في معسكر الاعتقال الألماني شتالاغ لوفت 3 في زاغان بمنطقة سيليزيا البولندية.

الهروب العظيم
كان الضابط البريطاني يضع هذه الساعة ليلة 24 مارس 1944، عندما نفذ عدد من جنود الحلفاء عملية هروب جريئة استوحي منها الفيلم الأميركي الشهير «الهروب العظيم» العام 1963 للمخرج الأميركي جون ستورجس ومن بطولة الممثل ستيف مكوين.

وكان إيمسون طلب الساعة الشهيرة من شركة «رولكس» في سويسرا التي أرسلت إليه عبر الصليب الأحمر إلى المعسكر الواقع قرب مدينو زاغان البولندية حاليا، بحسب «كريتسيز».

وأضافت الدار أن هذه الساعة الفولاذية ذات اللون الأسود والعقارب المضيئة، كان لها «دور أساسي في تخطيط وتنفيذ» محاولة الهروب العام 1944.

وأشارت الدار إلى أن الساعة أتاحت احتساب الوقت الذي يحتاج إليه السجناء لاجتياز المسافة بين الحفرة والغابة عبر الأنفاق وتحديد الوقت الذي تستغرقه دوريات حراس المعسكر.

وأضافت أن إيمسون كان يضع الساعة خلال انتظاره دوره للفرار، وكان ترتيبه 172 في الطابور.

هروب واعتقال
لكن من السجناء المئتين الذين شاركوا في العملية، تمكن 76 فقط من الفرار لوقت قصير، لكنّ إيمسون لم يكن أحدهم. وأعيد اعتقال جميع الرجال الفارين باستثناء ثلاثة، وأعدِم خمسون منهم.

وأُطلق سراح إيمسون من معسكر آخر لسجناء الحرب سنة 1945، عند انتهاء النزاع. ووضع الساعة حتى وفاته العام 2003 وكان في الخامسة والثمانين.

وبيعت الساعة للمرة الأولى في مزاد في بريطانيا العام 2013. وفي مزاد الخميس، بيعت مع عدد من القطع الأخرى، بينها صافرة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

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