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ضبط كمية قياسية من القات الصناعي في إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 04:45 مساء
ضبط كمية قياسية من القات الصناعي في إسبانيا
بائع يمني يمسك كمية من القات في العاصمة صنعاء، 1 مايو 2020 (أ ف ب)
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أعلنت السلطات الإسبانية، الأربعاء، ضبط أكثر من 3.2 طن من الكاثينونات الصناعية (المكون النشط من نبتة القات) في ميناء برشلونة، مؤكدة أنها أكبر عملية ضبط في أوروبا لهذا المخدر.

وأضافت السلطات في بيان أن «الحرس المدني صادر أكبر كمية من الكاثينونات الصناعية المكتشفة في أوروبا حتى الآن»، بإجمالي 3.2 طن، «بقيمة سوقية تبلغ 61 مليون يورو»، وفق «فرانس برس».

الكاثينون هو مادة منبهة موجودة في القات، وهي شجيرة منتشرة بشرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، مع تأثيرات مبهجة مماثلة لتلك الموجودة في الأمفيتامينات عند مضغ أوراقها.

وأكد الحرس المدني أن مشتقات القات الصناعية «أقوى من المكون الطبيعي وأكثر خطورة بكثير».

وتظهر الصور التي نشرها الحرس المدني عشرات البراميل البلاستيكية التي تحتوي على المنتج على شكل أحجار بيضاء صغيرة.

وبدأ التحقيق في وقت سابق من هذا العام بعد عملية في فرنسا دفعت السلطات إلى التحقيق في شأن مستودع بميناء برشلونة، في شمال شرق إسبانيا، حيث توزع المادة في بقية أوروبا.

وكانت منظمة إجرامية «عابرة للحدود» توزع المادة من خلال ثلاث شركات باستخدام وثائق مزورة. وقُبض على شخص فيما لا يزال آخرون مطلوبين.

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