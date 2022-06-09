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مراكب شراعية تتسابق حفاظا على تراث إماراتي قديم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 02:45 مساء
مراكب شراعية تتسابق حفاظا على تراث إماراتي قديم
بحارة يشاركون في سباق الغفال السنوي للمراكب الشراعية قرب جزيرة صير بو نعير باتجاه إمارة دبي الخليجية، 4 يونيو 2022 (أ ف ب)
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في مبادرة تهدف للحفاظ على تراث وطني قديم، يخرج مئات من المتحمسين إلى مياه الخليج في مراكب شراعية تقليدية، حول جزيرة صير بونعير.

وهي جزيرة على شكل دمعة عين تبعد حوالي 100 كيلومتر عن إمارتَي دبي وأبو ظبي، حيث شارك 118 فريقا في نهاية الأسبوع في سباق للمراكب الشراعية، التي كانت تجوب المياه حول شبه الجزيرة العربية على مدى عدة قرون. يكرس عدد من البحارة على ظهر أحد المراكب كل قوتهم وتركيزهم لرفع الشراع عاليا بواسطة الحبال الطويلة والثقيلة، وفق «فرانس برس».

وبعد دقائق من المحاولة، يثبت الشراع العملاق ليصبح الحفاظ على التوازن هو التحدي الجديد، وسط صرخات ربان المركب الذي يرتدي الكندورة البيضاء، الثوب التقليدي للرجال في الإمارة الخليجية الثرية.

قال المتسابق عبدالله المهيري قبل غروب الشمس «بدأت من عشر سنوات تقريبا حين كان عمري 23 سنة مع الوالد واشقائي». وأضاف وهو يعدل وضعية غطرته البيضاء حول رأسه «والآن مستمر بمفردي».

عبدلله واحد من عشرات البحارة الذين غامروا بالخروج في المياه الهائجة تحت أشعة الشمس الحارقة للمشاركة في بطولة المراكب الشراعية المعروفة باسم الغفال. فبالنسبة له، تعد المشاركة بالسباق بمثابة إحياء لتراث بلاده، متحدثا عن عودة الصيادين لسواحل دبي بعد رحلات الصيد الطويلة في البحر.

على غرار الكثير من دول الخليج، قبل اكتشاف النفط، نمت المجتمعات التي تشكل الآن دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك دبي، إلى حد كبير حول الأنشطة البحرية، لا سيما الغوص بحثا عن اللؤلؤ باستخدام المراكب الشراعية. ولكن مع تأسيس الاتحاد في العام 1971 وبدء التنمية المدفوعة بعوائد النفط لاحقا، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بسرعة ليصبح ثاني أكبر ناتج في العالم العربي بعد السعودية.

ورغم احتياطيات النفط المنخفضة نسبيا مقارنة بجاراتها في الاتحاد، شهدت إمارة دبي نهضة مذهلة، مع اعتمادها على موقعها الاستراتيجي لتحويل نفسها إلى مركز للتمويل والنقل والسفر الجوي.

وبعيدا عن صخب المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي والمباني الفخمة، يفضل المهيري الراحة الهادئة التي يجدها فحسب في عرض البحر.

وتعد جزيرة صير بونعير نقطة انطلاق مثالية للسباق حسب قوله، حيث أنها أيضا موطن لمحمية طبيعية.

وقال «نعيش مع البحر منذ مئات السنين، بيننا وبينه علاقة. لذا فالحفاظ على البيئة شيء واجب علينا. هذه بيئتنا وبلدنا»، قبل أن ينضم إلى زملائه مشيرا إليهم بحركة بسيطة بيده.

ووفقا لليونسكو، تعد الجزيرة «واحدة من أهم مواقع تعشيش سلحفاة منقار الصقر في منطقة الخليج العربي بأكملها وبالتأكيد أهم موقع في الإمارات».

الإبحار فجرا
وفيما يعد الحفاظ على التراث أمرا رئيسيا لمنظمي الغفال، دفعت المخاطر البيئية المتزايدة بهم إلى السعي إلى أن يكونوا مثالا يحتذى به مع استخدامهم للمراكب الشراعية اليدوية ذات الحد الأدنى من الانبعاثات.

وقال محمد الفلاحي مدير البطولة «من أهم المبادئ التي يتم الترويج لها هي نقل هدا الموروث من جيل إلى جيل». وأشار إلى أن السباق نشاط «مسالم للطبيعة.. علينا ألا ننسى أن جزيرة صير بونعير هي محمية طبيعية، هي ملاذ لكثير من أنواع من السلاحف الموجودة في المنطقة».

بعد قضاء ليلتهم حول الجزيرة، أبحرت فرق البحارة في الفجر التالي، بمواجهة الرطوبة الكثيفة والمياه المتلاطمة.

رفع المتسابقون أشرعتهم، ودفعت الرياح الهادئة المراكب باتجاه ساحل دبي، مثل عشرات السحب البيضاء الهائمة في الأفق الأزرق.

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