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البحث عن أنثى دب وشبلها بعد «معركة مميتة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 02:37 مساء
البحث عن أنثى دب وشبلها بعد «معركة مميتة»
يعيش في إسبانيا نحو 330 دبا بنيا في سلسلة جبال كانتابريا و70 دبا آخر في جبال البيرينيه، وفقا لمؤسسة الدب البني (أ ف ب)
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أظهر مقطع فيديو سجله مصور هاوٍ، في منطقة كاستيا إي ليون الإسبانية، تصدي أنثى دب بنية لهجوم وحشي من دب ذكر على شبلها.

فيما أطلقت سلطات المنطقة، الثلاثاء، عملية بحث عن الأنثى وشبلها بعدما افترقا، حسب «فرانس برس».

وأفاد مصدر من إدارة البيئة في هذه المنطقة، الواقعة في شمال إسبانيا، بأن السلطات تعلم «بأن الأنثى أصيبت بجروح، ولكن ما من معلومات أخرى متوافرة» لديها.

وأظهر مقطع فيديو لاثنين من ممارسي رياضة المشي في الطبيعة أن الذكر والأنثى تقاتلا، على منحدر فسقط كلاهما من نقطة عالية جدا، وارتطما بالصخور، وتدحرج أحدهما وقتا طويلا قبل أن يتوقف.

مقتل الذكر
أشارت السلطات إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل الذكر مع أنه يفوق الأنثى حجما، فيما عادت الأنثى الجريحة للبحث عن شبلها، وتسعى السلطات إلى التأكد مما إذا كان شملهما التم مجددا. ووقع الحادث في بينيا دي سانتا لوتشيا بمقاطعة بالنسيا.

وشرحت منظمة كاستيا إي ليون للطبيعة على تويتر أن إناث الدببة غالبا ما تحمي أشبالها في مثل هذا الوقت من السنة «من هجمات الذكور» الهادفة إلى تحريك الرغبة في المجامعة لدى الإناث.

وقال رئيس «مؤسسة الدب البني» غييرمو بالوميرو: «لدى الدب كما الحيوانات الأخرى غريزة الانجاب، مما يدفعه إلى البحث عن إناث مع اشبالها لقتل الأشبال». وأضاف أن «الرغبة في المجامعة تتحرك لدى الأنثى بعد يومين أو ثلاثة أيام ، ويمكن عندها للدب القاتل أن يتزاوج معها»، واصفا هذه الهجمات بأنها «عنيفة جدا».

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وأشارت منظمة كاستيا إي ليون للطبيعة إلى أن الأنثى «التي رصدت قبل أسابيع مع شبلين، فقدت أحدهما أخيرا ربما بسبب هجوم من ذكر».

وأفاد بيان صادر عن حكومة المنطقة بأن جهات عدة تشارك بدعم من الحرس المدني في عملية البحث عن الأنثى وشبلها.

ويعيش في إسبانيا نحو 330 دبا بنيا في سلسلة جبال كانتابريا و70 دبا آخر في جبال البيرينيه، وفقا لمؤسسة الدب البني.

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