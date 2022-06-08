اعتقال هولندي يقود شبكة دولية لاستغلال الأطفال جنسياً

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المدعية العامة للعاصمة مكسيكو، الإثنين، أن الشرطة المكسيكية اعتقلت هولندياً متهماً بتزعّم شبكة عالمية لاستغلال الأطفال جنسياً.

وقالت إرنستينا غودوي إن الرجل المعروف باسم نيلسون «ن» أوقف «بالجرم المشهود»، مضيفة أنه «زعيم محتمل لشبكة دولية تستغل الأطفال جنسياً أُنشئت سنة 1982»، وفق «فرانس برس».

وأوضحت غودوي في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل أن الاعتقال هو ثمرة «تحقيق موسع» أجراه المدعون العامون بالتعاون مع منظمة «أندرغراوند ريلرود» غير الحكومية.

وتولت المنظمة التي تعمل على مكافحة استغلال الأطفال جنسياً إبلاغ السلطات المكسيكية بوجود الرجل الهولندي في مكسيكو.

شبكة الاتجار بالبشر

أشارت غودوي إلى أن المنظمة «كانت تملك معلومات تفيد بأن نيلسون موجود في المكسيك، ربما بهدف توسيع شبكة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال جنسياً».

وقالت السلطات إن التحقيق رصد «طريقة عمل نيلسون وموقعه». وأشارت غودوي إلى «عملية سرية أتاحت القبض عليه بالجرم المشهود» داخل محطة عامة للمواصلات تقع قرب حديقة بوسكه دي تشابولتيبيك.

وبعد القبض على المشتبه فيه، فتشت السلطات المختصة البيت الذي يُعتقد أنه يقيم فيه شمال المدينة، مشيرة إلى أنها عثرت على صور إباحية لأطفال، بالإضافة إلى أجهزة كمبيوتر وأقراص صلبة وبطاقات ذاكرة وجوازي سفر لهولنديين.

وذكر التحقيق أن الرجل روّج بين سنتي 2014 و2021 لمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تشريع ممارسة الجنس مع الأطفال.

وأوضحت غودوي أن نيلسون اعتُقل مرات عدة في هولندا، لكنّه فرّ من وجه العدالة منذ فبراير الفائت تقريباً.