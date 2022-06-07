سر العثور على جثث 3 شقيقات هنديات داخل بئر

القاهرة - بوابة الوسط

عثر سردار مينا على جثث بناته الثلاث واثنين من أحفاده داخل بئر قديمة في الريف القاحل، في ولاية راجاستان الهندية، بعد ثلاثة أيام من البحث.

وكانت كالو (27 عاما)، وهي أم لطفل في االرابعة وآخر يبلغ 27 يوما، وشقيقتاها الصغريان كامليش (20 عاما) ومامتا (22 عاما)، وكلاهما حامل، متزوجات من ثلاثة أشقاء، ويعشن معهم في منزل عائلتهم في دودو.

قبل الوفاة بقليل، كتبت أصغرهن «ستاتوس» على حسابها في واتساب - نقله ابن عمها - تتهم فيه الأزواج الثلاثة بنية القتل وجاء فيه «لا نريد أن نموت ولكن الموت أفضل من سوء المعاملة».

بكاء الراحلات

بعد أربعة أيام من النبأ الكئيب، كان سردار مينا وزوجته وابنهما الأكبر وبناتهما الثلاث الأخريات وأقاربهم، لا يزالون يبكون الراحلات، فيما صورهن مصفوفة على رفوف منزل العائلة المتواضع في قرية تشابيا، بالقرب من دودو.

وقال ضابط في شرطة جايبور إن السلطات تتعامل مع مصرعهن على أنه انتحار، في انتظار ظهور نتائج التشريح. إلا أن والدهن اتهم أصهاره بإساءة معاملة زوجاتهن، وبالتسبب بمضايقات معنوية لهن طوال سنوات.

وكانت كبرى البنات كالو نُقلت إلى المستشفى في أبريل بعدما تعرضت للضرب من زوجها وعائلته. وروى الأب الغاضب «بناتي كن يتعرضن للعنف، ثم يعدن إلى هنا. رغم العنف، كن يقلن إن عليهن العودة للعيش في المنزل الزوجي ويعدن إلى أزواجهن».

ونظرا إلى أن الطلاق يُعتبر عارا في معظم العائلات الهندية، كان مينا يسمح لبناته بالعودة إلى أزواجهن «لإنقاذ شرف عائلته».

ضآلة مهورهن

أشار مينا إلى أن عائلة أصهاره كانت تنتقد بناته بسبب ضآلة مهورهن خصوصا. وأُوقِف أزواج الراحلات وأمهم وشقيقتهم بتهمة المضايقة المتعلقة بالمهر والعنف الأسري.

وقالت سونو، وهي ابنة أخرى لمينا، عن شقيقاتها «لقد ضايقوهن كثيرا، لكنهن كن يأملن في أن تتغير الأمور يوما ما». وحظر القانون الهندي ممارسة المهر منذ أكثر من 60 عاما، لكن مخالفات تسجل له على نطاق واسع.

وقال الوالد «سبق أن قدمنا لهم الكثير من الأشياء ...»، ومنها أجهزة تلفزيون وثلاجة وأثاث. واضاف «أنا أب لست فتيات، وثمة حدود لقدرتي».

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وأعرب عن افتخاره بشهاداتهن الجامعية قائلا «لقد وفرت لهن تعليما، وهذا في حد ذاته كان صعبا». غير أن الأزواج الثلاثة منعوا بنات مينا من الاستمرار في دراستهن وعملهن. وتنشر الصحف المحلية يوميا قصصا عن العنف الأسري والخلافات في شأن المهور، تنتهي بالعنف.

في العام الماضي، حُكم على هندي من ولاية كيرالا الجنوبية بالسجن مدى الحياة لقتله زوجته بلدغات من أفعى كوبرا من أجل وضع اليد على ممتلكاتها. وكان زواجه منها سبق أن أمن له سيارة جديدة وأكثر من ستة آلاف دولار.

وخلال الشهر الماضي، حكمت محكمة في ولاية كيرالا على رجل بالسجن 10 سنوات لدفعه زوجته إلى الانتحار بسبب مضايقاته لها في شأن مهرها.

قتل ربات البيوت

أظهرت بيانات المكتب الوطني للسجلات الجنائية أن نحو سبعة آلاف ربة منزل قُتلن وانتحرت 1700 أخريات العام 2020 بسبب قضايا المهور.

وبين مسح وطني لصحة الأسرة أن نحو 30% من النساء المتزوجات تعرضن للعنف الأسري الذي يُعرَف بأنه عنف جسدي و/أو جنسي. لكن المدافعين عن حقوق المرأة أكدوا إن هذه الأرقام ليست سوى نذر يسير من الأعداد الواقعية.

وقالت الناشطة في منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية، كافيتا سريفاستافا، إن «ما بين 30 و40 امرأة يقعن ضحايا للعنف الأسري كل ساعة»، مؤكدة أن هذه البيانات تستند فقط على الشكاوى التي سجلتها الشرطة.

إلا أن المشكلة الأساسية تكمن، برأيها، في قصور المجتمع عن مواجهة العنف الأسري، معتبرة أن «استسلاما هكذا مقلق جدا».