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إحباط محاولة تهريب كوكايين إلى إسبانيا في شعر مستعار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 10:35 صباحا
إحباط محاولة تهريب كوكايين إلى إسبانيا في شعر مستعار
عناصر الشرطة يتفحصون لفائف كوكايين كانت مخبأة في شعر مستعار تضعه امرأتان كولومبيتان، 3 يونيو 2022 في مطار توكومن في بنما (أ ف ب)
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كشفت النيابة العامة في بنما أن سلطات مطار توكومن الدولي أوقفت، الجمعة، امرأتين كولومبيتين كانتا تعتزمان تهريب كمية من الكوكايين إلى إسبانيا من خلال إخفائها تحت شعرهما المستعا.

وكانت المدعية العامة لمكافحة المخدرات في بنما زيومارا رودريغيز أعلنت في البداية عن توقيف امرأة كولومبية واحدة كانت في رحلة متجهة إلى مدريد.

واعترضت الشرطة هذه المرأة في المطار بعدما أثارت تسريحة شعرها الشكوك، وفق «فرانس برس».

وبعد فحصها بالماسح الضوئي (السكانر)، تبيّن لعناصر الشرطة أن المشتبه بها كانت تخفي حبوباً مخدرة على رأسها ، بين ضفائر شعرها الطبيعي وشعرها المستعار.

واشارت رودريغيز إلى أن المرأة التي لم تذكر أي تفاصيل أخرى عنها، حملت تحت شعرها المستعار «68 عبوة أسطوانية سوداء تحتوي على مسحوق أبيض».

وأضافت رودريغيز في مقطع فيديو نُشر على حساب النيابة العامة على تويتر أن هذا الأسلوب في تهريب المخدرات «غير مسبوق» في بنما.

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وبعد ساعات قليلة، أعلن مكتب المدعية العامة توقيف «امرأة ثانية» بحوزتها «67 عبوة مخدرات» مخبأة تحت شعرها المستعار، وكانت متوجهة أيضاً من كولومبيا إلى إسبانيا.

وأوضحت مصادر في مكتب المدعية العامة لوكالة فرانس برس أن الموقوفة الثانية كولومبية أيضا.

وتُعتبر بنما البوابة الرئيسية في أميركا الوسطى للمخدرات الواردة من أميركا الجنوبية وخصوصاً من كولومبيا، أكبر منتج للكوكايين في العالم، والمتجهة إلى الولايات المتحدة، الدولة الأكثر استهلاكاً في العالم.

إلا أن السلطات في أميركا الوسطى لاحظت زيادة كبيرة في تهريب المخدرات إلى أوروبا، وخصوصاً عبر موانئ البحر الكاريبي.

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