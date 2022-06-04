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ياباني أكبر من يعبر المحيط الهادئ منفردا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 يونيو 2022, 04:02 مساء
ياباني أكبر من يعبر المحيط الهادئ منفردا
الياباني كينيتشي هوري أمام زورقه الشراعي «سونتوري مرميد 3» في نيشينومايا في 24 يناير 2022 (أ ف ب)
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وصل بحار ياباني (83 عامًا)، السبت، إلى اليابان بعدما عبر منفردًا ومن دون توقف المحيط الهادئ، ليصبح بذلك أكبر شخص يحقق هذا الإنجاز.

وانتهت رحلة المغامر الياباني كينيتشي هوري في مضيق كي (غرب اليابان) بعدما كانت انطلقت في 27 مارس على متن الزورق الشراعي «سنتوري مرميد 3» من ميناء في سان فرانسيسكو واستمرت لأكثر من شهرين.

وأعلن فريق العلاقات العامة التابع له أن عودة هوري إلى اليابان السبت جعلته أكبر شخص في العالم ينجح في عبور المحيط الهادئ بمفرده ومن دون توقف. وكان زورقه الشراعي مجهزًا بألواح شمسية.

رحلة أم معركة؟
وكتب هوري في مدونته، الجمعة، أن الأيام الأخيرة من رحلته كانت أشبه بـ«معركة»؛ إذ واجه خلالها تيارات متقاطعة. وأضاف «إنني على وشك عبور خط النهاية»، مشيرًا إلى أنه «منهك».

وتشكل هذه الرحلة أحدث إنجاز يحققه هذا الياباني الثمانيني الذي عبر المحيط الهادئ سنة 1962 عندما كان يبلغ 23 عامًا، منتهكًا القانون الياباني الذي يحظر على البحارة مغادرة البلاد إبحارًا، ودخل سرًا الولايات المتحدة.

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وكتب عبر مدونته في أبريل «قبل 60 عامًا كنت قلقًا ومتوترًا من أن تُكشف فعلتي، لكن الأمر مختلف هذه المرة، إذ مثلت في رحلتي عددًا كبيرًا من الأشخاص وأتلقى دعمهم من خلال أنظمة التتبع والراديو اللاسلكي».

وحقق كينيتشي هوري إنجازات أخرى في البحر، أبرزها رحلة بطول 7500 كيلومتر قام بها سنة 1993 على متن قارب يعمل بالدواسات، إضافة إلى عبوره العام 2008 المحيط الهادئ على متن قارب مصنوع جزئيًا من مواد مُعاد تدويرها وتعتمد قوة دفعه على الأمواج.

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