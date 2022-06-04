فيتنام: ضبط 350 زجاجة من العصارة الصفراوية للدببة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة حماية الحياة البرية الفيتنامية، الجمعة، أن الشرطة ضبطت كمية قياسية من عصارة الدببة الصفراوية، التي يستخدمها ممارسو الطب الشعبي.

وقالت المنظمة إن الكمية المصادرة بلغت 350 زجاجة، حسب «فرانس برس».

وكانت سلطات فيتنام التي تُشكّل مركزا رئيسيا للاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، حظرت عام 2005 استخراج العصارة الصفراوية للدببة.

وسُمح لمزارع الدببة الموجودة بالاحتفاظ بالحيوانات التي كانت أصلا تمتلكها، لكنّ عقوبة استخراج صفراء الدببة تصل إلى السجن خمس سنوات.

عصارة الدببة الصفراوية

أوقفت الشرطة الأسبوع الفائت أحد سكان فوك ثو، إحدى ضواحي هانوي، وبحوزته 350 زجاجة من عصارة الدببة الصفراوية في سيارته. ولدى الرجل سبعة دببة.

وتشكّل هذه الضبطية أكبر عملية مصادرة لصفراء الدببة في فيتنام على الإطلاق، وفقا لمؤسسة هانوي للتربية الطبيعية.

وأوضحت نائبة رئيس المؤسسة بوي ثي ها في بيان أنها «المرة الأولى يتم توقيف صاحب دببة في هانوي والتحقيق الجنائي معه بتهمة الاتجار غير المشروع بصفراء الدببة».

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ويشيع ممارسو الطب الشعبي الفيتنامي والصيني أن العصارة الصفراوية للدببة تساهم في علاج الكدمات والسرطان، وإطالة العمر الافتراضي.