Atwasat

فيتنام: ضبط 350 زجاجة من العصارة الصفراوية للدببة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 يونيو 2022, 02:23 مساء
فيتنام: ضبط 350 زجاجة من العصارة الصفراوية للدببة
صورة التقطت في 15 أغسطس 2018 لدب في ملجأ للدببة في فيتنام، حيث يستخدم الطب الشعبي العصارة الصفراوية للدببة بصورة غير قانونية في معالجة عدد من الأمراض (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت منظمة حماية الحياة البرية الفيتنامية، الجمعة، أن الشرطة ضبطت كمية قياسية من عصارة الدببة الصفراوية، التي يستخدمها ممارسو الطب الشعبي.

وقالت المنظمة إن الكمية المصادرة بلغت 350 زجاجة، حسب «فرانس برس».

وكانت سلطات فيتنام التي تُشكّل مركزا رئيسيا للاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، حظرت عام 2005 استخراج العصارة الصفراوية للدببة.

وسُمح لمزارع الدببة الموجودة بالاحتفاظ بالحيوانات التي كانت أصلا تمتلكها، لكنّ عقوبة استخراج صفراء الدببة تصل إلى السجن خمس سنوات.

عصارة الدببة الصفراوية 
أوقفت الشرطة الأسبوع الفائت أحد سكان فوك ثو، إحدى ضواحي هانوي، وبحوزته 350 زجاجة من عصارة الدببة الصفراوية في سيارته. ولدى الرجل سبعة دببة.

وتشكّل هذه الضبطية أكبر عملية مصادرة لصفراء الدببة في فيتنام على الإطلاق، وفقا لمؤسسة هانوي للتربية الطبيعية.

وأوضحت نائبة رئيس المؤسسة بوي ثي ها في بيان أنها «المرة الأولى يتم توقيف صاحب دببة في هانوي والتحقيق الجنائي معه بتهمة الاتجار غير المشروع بصفراء الدببة».

- إحصاء واسع للدببة في رومانيا يُخشى أن يسهل للصيادين قتلها

ويشيع ممارسو الطب الشعبي الفيتنامي والصيني أن العصارة الصفراوية للدببة تساهم في علاج الكدمات والسرطان، وإطالة العمر الافتراضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي

كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي
وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي

وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي
كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء

كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء
بعد لقائه بوتين.. رئيس السنغال مطمئن بشأن أزمة الحبوب في أفريقيا

بعد لقائه بوتين.. رئيس السنغال مطمئن بشأن أزمة الحبوب في أفريقيا
«رولان غاروس»: نادال إلى النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته بعد انسحاب زفيريف

«رولان غاروس»: نادال إلى النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته بعد انسحاب زفيريف
القبض على قيادات شبكات واسعة في أوروبا لتهريب البشر

القبض على قيادات شبكات واسعة في أوروبا لتهريب البشر
سعوديات يزاحمن الرجال في مجال إصلاح السيارات

سعوديات يزاحمن الرجال في مجال إصلاح السيارات
عبد الباسط الحصادي: المسؤولون الليبيون تخلوا عن البطل يوسف قبل بطولة العرب

عبد الباسط الحصادي: المسؤولون الليبيون تخلوا عن البطل يوسف قبل بطولة العرب
في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض النتائج»

في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض النتائج»
في اليوم المئة من الغزو الروسي.. زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا ستنتصر

في اليوم المئة من الغزو الروسي.. زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا ستنتصر
أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة

أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة
ماذا تعرف عن خلايا «هيلا الخالدة»؟

ماذا تعرف عن خلايا «هيلا الخالدة»؟
رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب في إحباط المواهب

رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب ...
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق

جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق
شاهد في «وسط الخبر»: ما وراء النشاط الإعلامي المتزايد للسفير الأميركي؟

شاهد في «وسط الخبر»: ما وراء النشاط الإعلامي المتزايد للسفير الأميركي؟
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»

تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»
بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة للجسر الحديدي بطريق المطار

بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة ...
70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)

70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
جدة سويدية تحطم الرقم القياسي للقفز بالمظلة.. كم عمرها؟
جدة سويدية تحطم الرقم القياسي للقفز بالمظلة.. كم عمرها؟
لماذا باعت الفرقة الفائزة بـ«يوروفيجن» جائزتها؟
لماذا باعت الفرقة الفائزة بـ«يوروفيجن» جائزتها؟
تلهم الشباب الليبي.. تدشين حديقة تزلج في طرابلس
تلهم الشباب الليبي.. تدشين حديقة تزلج في طرابلس
نجاة طفلة من هجوم أسد بوما
نجاة طفلة من هجوم أسد بوما
مصور إليزابيث: الملكة تحب قصر بالمورال لأن الناس فيه يتجاهلونها
مصور إليزابيث: الملكة تحب قصر بالمورال لأن الناس فيه يتجاهلونها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟
يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟...
إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية
إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية...
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»...
تكريم أحلام العرفاوي ضمن المؤتمر الاقتصادي العالمي في مالطا
تكريم أحلام العرفاوي ضمن المؤتمر الاقتصادي العالمي في مالطا...
الصدفة تقود شرطيا أميركيا من أصل بولندي إلى لقاء غير متوقع
الصدفة تقود شرطيا أميركيا من أصل بولندي إلى لقاء غير متوقع...
المزيد
فيتنام: ضبط 350 زجاجة من العصارة الصفراوية للدببة
فيتنام: ضبط 350 زجاجة من العصارة الصفراوية للدببة...
بعد أسابيع من المطاردة.. الشرطة الأميركية تقتل سجينا هاربا
بعد أسابيع من المطاردة.. الشرطة الأميركية تقتل سجينا هاربا...
مزاد على «رولكس» استُخدِمت في «الهروب الكبير» العام 1944
مزاد على «رولكس» استُخدِمت في «الهروب الكبير» العام 1944...
مصور إليزابيث: الملكة تحب قصر بالمورال لأن الناس فيه يتجاهلونها
مصور إليزابيث: الملكة تحب قصر بالمورال لأن الناس فيه ......
نجاة طفلة من هجوم أسد بوما
نجاة طفلة من هجوم أسد بوما...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط