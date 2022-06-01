Atwasat

مصور إليزابيث: الملكة تحب قصر بالمورال لأن الناس فيه يتجاهلونها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 02:09 مساء
مصور إليزابيث: الملكة تحب قصر بالمورال لأن الناس فيه يتجاهلونها
صورة التقطت للملكة إليزابيث الثانية لدى مرورها على السجادة الحمراء خلال عرض خيول أقيم في 15 مايو 2022 في قصر وندسور (أ ف ب)
alwasat radio

يتولى آرثر إدواردز، منذ 45 عامًا، تصوير العائلة المالكة البريطانية، لحساب جريدة «ذي صن» ذائعة الصيت.

وتوقع إدواردز عشية الاحتفالات باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، في مناسبة مرور 70 عامًا على توليها العرش، أن يشهد النظام الملكي البريطاني «انتقالًا صعبًا» للسلطة، حسب «فرانس برس».

كيف تصف شخصية الملكة إليزابيث؟
لا شيء يُغضبها إطلاقًا. كانت دائمًا محترمة جدًا ومن بين جميع أفراد العائلة المالكة أشعر بالتوتر الشديد معها لأن لها حضورًا مبهرًا جدًا.

لم تدل يومًا بأي حديث لوسائل الإعلام، لذا لا أحد يعرف حقًا ما هي أفكارها. لكن من الممكن الحصول على معلومات محدودة من خلال التحدث إلى أشخاص كالمسؤولة عن أزيائها.

في كل عام، تمضي إجازة في قصر بالمورال في إسكتلندا، وتمكث فيه ثلاثة أشهر. سألتها ذات يوم: لماذا لا تذهبين إلى مكان آخر؟ أجابت: أين يمكنني أن أذهب؟ قلت لها أنت الملكة، يمكنك الذهاب أينما تريدين. لكنها أخبرتني أنها تحب بالمورال. ضحكت معاونتها وأخبرتني أن الملكة تحب قصر بالمورال لأن الناس فيه يتجاهلونها خلال الأشهر الثلاثة التي تمضيها هناك.

فهي تتنزه في الأراضي المحيطة بالقصر، ويكون الموظفون منهمكين بالعمل. إذا أرادت الملكة التحدث معهم، يتوقفون ويبادلونها الحديث، لكنهم لا يحدقون بها إطلاقًا من تلقائهم. أما عناصر الشرطة فغير ظاهرين، لذا فهي لا تراهم. خلال هذه الأشهر الثلاثة ، تصبح شخصًا طبيعيًا تمامًا. أما سبب حبها للكلاب والخيول لأنها لا تعرف أنها الملكة.

ماذا سيحصل في الأشهر المقبلة؟
«ستكون عملية الانتقال صعبة. لن يكون الأمر سهلًا لأن الجميع يعرف الملكة. إنها على كل ورقة نقدية وكل قطع عملة معدنية وكل طابع وكل صندوق بريد. الملكة جزء من ثقافتنا ومن حياتنا».

يقوم أمير ويلز بعمل هائل وأنا أعلم ذلك لأنني عملت مِن كثب معه ومع زوجته.

ناب عن الملكة مرات عدة أخيرًا، وهو يفعل ذلك من دون صعوبة وسيرى الناس أنه صادق وأعتقد أنهم سيقبلونه ولكن ذلك لن يكون سهلًا. إنه يخلف ملكة من الأكثر تميزًا بين الذين تولوا العرش في هذا البلد.

لقد خدمت خلال الحرب. (...) تفكك زواج ثلاثة من أبنائها، والآن لدينا المشكلات مع هاري، وهي تتعامل مع كل هذه الأمور ببراعة. عندما تتخذ الأمور منحىً معقدًا، تظهر على التلفزيون وتخاطب الأمة، كما عند وفاة ديانا أو أثناء جائحة كوفيد. إنها امرأة لها كلمتها.

كيف وضعها اليوم؟
التقطت صورًا لها في أكتوبر الفائت، كانت ضعيفة لكنها بدت متحلية برباطة جأش، كانت رائعة. كانت مع بوريس جونسون وتعرفت على جون كيري وبيل غيتس... كانت بخير. بقيت واقفة لمدة ساعة، لكن في اليوم التالي أدخلت المستشفى. (...) خلال الأشهر الستة الماضية، أصبحت ضعيفة جدًا، وفقدت الكثير من وزنها. أجريت تعديلات على ملابسها، وأحيانًا كانت الفساتين تبدو فضفاضة.

هي تتبع نصائح طبيبها. تكمن المشكلة في قدرتها على الوقوف وفي عدم تمكنها من المشي عندما ترغب في ذلك. كتبت مقالًا دعوت فيه إلى جعلها تستعين بكرسي متحرك (...). ليس ذلك معيبًا، لكنها لن تفعل ذلك. (...) إذا لم نر الملكة في احتفالات اليوبيل، فسيصاب ملايين الأشخاص بخيبة أمل. سيأتون إلى لندن لمشاهدة الحفلة الموسيقية والعرض، لكن ما يريدون حقًا رؤيته هو الملكة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رفيق والصقور يواصلان صدارة نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز

رفيق والصقور يواصلان صدارة نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز
بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول أميركي كبير يحدد نوعها

بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول أميركي كبير يحدد ...
رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة 15

رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة 15
رسميا.. 3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني في مواجهة بوتسوانا

رسميا.. 3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني في مواجهة بوتسوانا
عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء

عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء
استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان يعتمدون على المياه المعدنية

استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان ...
«بوابة الوسط» تحاور فتاتي الملاكمة الليبية.. صباح: مهمة جدا لاكتساب الثقة بالنفس.. هبة: أشعر بوجودي على الحلبة (صور)

«بوابة الوسط» تحاور فتاتي الملاكمة الليبية.. صباح: مهمة جدا لاكتساب الثقة ...
لافروف: حل أزمة الغذاء العالمية في يد الغرب وأوكرانيا

لافروف: حل أزمة الغذاء العالمية في يد الغرب وأوكرانيا
عقيلة: نعمل على صياغة دستور جديد للبلاد (فيديو)

عقيلة: نعمل على صياغة دستور جديد للبلاد (فيديو)
الثقافة دون أم وبالتالي لا أب!

الثقافة دون أم وبالتالي لا أب!
التضحية بحق الحياة لأجل حق دستوري

التضحية بحق الحياة لأجل حق دستوري
لافروف يزور تركيا لمناقشة إنشاء «ممرات آمنة» لتصدير الحبوب الأوكرانية

لافروف يزور تركيا لمناقشة إنشاء «ممرات آمنة» لتصدير الحبوب الأوكرانية
الاتحاد الأوروبي يقرر خفض وارداته من النفط الروسي بأكثر من الثلثين

الاتحاد الأوروبي يقرر خفض وارداته من النفط الروسي بأكثر من الثلثين
شاهد في «اقتصاد بلس»: أموال ليبيا.. مخاوف من سيناريو النفط مقابل الغذاء

شاهد في «اقتصاد بلس»: أموال ليبيا.. مخاوف من سيناريو النفط مقابل الغذاء
ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي

ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي
شاهد.. المحجوب يتحدث لقناة «الوسط» عن مخرجات «اجتماع طليطلة»

شاهد.. المحجوب يتحدث لقناة «الوسط» عن مخرجات «اجتماع طليطلة»
المحجوب: إطلاق عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي في جميع مناطق الجنوب

المحجوب: إطلاق عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي في جميع مناطق الجنوب
الكهرباء: توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال وفقد 600 ميغاوات من محطتي شمال بنغازي والزويتينة

الكهرباء: توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال وفقد 600 ميغاوات من محطتي شمال ...
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
حظر مصارعة الثيران في مكسيكو.. موقتا
حظر مصارعة الثيران في مكسيكو.. موقتا
غذاء صحي رخيص لفقراء ريو دي جانيرو
غذاء صحي رخيص لفقراء ريو دي جانيرو
مهاجرات يعانين في «صالونات الأظافر» بنيويورك
مهاجرات يعانين في «صالونات الأظافر» بنيويورك
جدة سويدية تحطم الرقم القياسي للقفز بالمظلة.. كم عمرها؟
جدة سويدية تحطم الرقم القياسي للقفز بالمظلة.. كم عمرها؟
لماذا باعت الفرقة الفائزة بـ«يوروفيجن» جائزتها؟
لماذا باعت الفرقة الفائزة بـ«يوروفيجن» جائزتها؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة ......
يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟
يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟...
إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية
إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية...
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»...
تكريم أحلام العرفاوي ضمن المؤتمر الاقتصادي العالمي في مالطا
تكريم أحلام العرفاوي ضمن المؤتمر الاقتصادي العالمي في مالطا...
المزيد
مصور إليزابيث: الملكة تحب قصر بالمورال لأن الناس فيه يتجاهلونها
مصور إليزابيث: الملكة تحب قصر بالمورال لأن الناس فيه ......
نجاة طفلة من هجوم أسد بوما
نجاة طفلة من هجوم أسد بوما...
تلهم الشباب الليبي.. تدشين حديقة تزلج في طرابلس
تلهم الشباب الليبي.. تدشين حديقة تزلج في طرابلس...
لماذا باعت الفرقة الفائزة بـ«يوروفيجن» جائزتها؟
لماذا باعت الفرقة الفائزة بـ«يوروفيجن» جائزتها؟...
جدة سويدية تحطم الرقم القياسي للقفز بالمظلة.. كم عمرها؟
جدة سويدية تحطم الرقم القياسي للقفز بالمظلة.. كم عمرها؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط