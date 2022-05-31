تلهم الشباب الليبي.. تدشين حديقة تزلج في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قدم متطوعون من الولايات المتحدة وبلجيكا وألمانيا وأستراليا، إلى طرابلس، وعملوا معا لمدة ستة أسابيع من أجل تركيب أول حديقة تزحلق على الألواح في ليبيا.

ويقول طالب المدرسة الثانوية محمد عبدالرؤوف، الذي ارتدى قميصا أسود اللون بينما كان يحمل لوح التزحلق (سكيتبورد) تحت ذراعه، «إنها فرحة لا توصف».

وبدأ محمد (18 عاما): «تعلم التزحلق على منصة يوتيوب». ويضيف «اشتريت أول لوحة في العام 2020». ولكنه كان يمارس تلك الرياضة فقط في الشوارع، وفق «فرانس برس».

مساحة للجميع

من الآن فصاعدا، سيكون قادرا على «القدوم مرة أو مرتين في الأسبوع» إلى ملعب التزحلق الجديد في مدينته والذي افتتح في نهاية الأسبوع الماضي، وهي أول مساحة مخصصة لهذه الرياضة.

ويندفع المتزحلقون المتدربون في المكان بأقصى سرعة على منحدرات لأداء قفزات ودوائر، بينما يتحدث آخرون بفرح أو يتنافسون للحصول على صور سيلفي.

بتمويل من السفارة الأميركية في طرابلس، بنيت حديقة التزحلق المجانية في الهواء الطلق بدعم من جمعية «ميك لايف سكيت لايف» (Make Life Skate Life)، وهي منظمة غير حكومية تعمل على إنشاء حدائق تزحلق مجانية في كل أنحاء العالم.

شارك ممارسون لرياضة التزحلق ليبيون في الورشة، بينما تبرعت بلدية طرابلس بالأرض المخصصة للملعب داخل حديقة ترفيهية في وسط العاصمة تضم مسارا للدراجات ومساحة لركوب الخيل وملاعب صغيرة لكرة القدم ومساحات خضراء... وتقع الحديقة قبالة شاطئ البحر.

الربيع العربي

أقيمت الحديقة قبل عام في موقع الأكاديمية العسكرية للنساء في عهد معمر القذافي. ولطالما كان يُنظر إليها على أنها رمز للسلطة الاستبدادية التي تم إسقاطها، ثم قتل القذافي في العام 2011 في أعقاب «الربيع العربي»، حسب «فرانس برس»..

ويقول الأسترالي ويدي ترافين، مصمم حديقة التزحلق والعضو في جمعية «ميك لايف سكيت لايف» Make Life Skate Life «إنه أمر رائع»، مشيرا إلى أن جمعيته نفذت مشاريع مماثلة في العراق وبوليفيا والهند.

ويقول ترافين الذي «يعرف فوائد حلبات التزحلق»، كما يقول، «البهجة والإيجابية التي تنتج (عن ممارسة الرياضة) لا تصدق».

ويضيف «أنا أؤمن بذلك بقوة (...)، ليس فقط مكانا لمن يمارسون التزحلق على الألواح ولكنه أيضا مكان للقاء والتواصل الاجتماعي».

حدث كبير

قد لا يثير افتتاح حلبة تزحلق على الألواح في مكان آخر مثل هذا الاهتمام، ولكنه هنا حدث كبير حشد العديد من وسائل الإعلام وأثار حماسة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لأن الأنشطة الترفيهية والثقافية العامة تكاد تكون معدومة في ليبيا، البلد المحافظة والذي يعاني من انهيار مؤسساته وبناه التحتية وإحباط عام بسبب الانقسامات وعدم الاستقرار.

بالنسبة للمتزحلق الشاب محمد عبدالرؤوف، إنه لم يكن في الإمكان تخيل تنفيذ مثل هذا المشروع قبل فترة قصيرة، ولكن «الحمد لله تم إنجازه وهذا يفرحني».

وترى ريان (18 عاما)، وهي طالبة في المدرسة الثانوية، أن هذه الخطوة غير المتوقعة تجعلها «سعيدة جدا لأنه لم يكن هناك مكان مخصص للتزحلق»، مشيرة الى أنها بدأت تمارس هذه «الهواية الخارقة» منذ سنة.

وتعد الرياضة بشكل عام من أكثر الأنشطة والفعاليات التي يتفق عليها الليبيون، وفق «فرانس برس».

وتأمل السفارة الأميركية في طرابلس، من خلال تمويل هذا المشروع، أن «يؤدي إلى مزيد الوحدة والمصالحة بين الشباب في المجتمع الليبي».

حديقة تزلج في طرابلس في 29 مايو 2022 (فيسبوك)

حديقة تزلج في طرابلس في 29 مايو 2022 (فيسبوك)

حديقة تزلج في طرابلس في 29 مايو 2022 (فيسبوك)