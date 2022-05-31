لماذا باعت الفرقة الفائزة بـ«يوروفيجن» جائزتها؟

القاهرة - بوابة الوسط

تبرعت فرقة «كالوش أوركسترا» الأوكرانية الفائزة في النسخة الأخيرة من «يوروفيجن»، بمبلغ 900 ألف دولار لمؤسسة تساعد القوات المسلحة الأوكرانية.

وحصدت الفرقة هذا المبلغ إثر بيعها مجسم المسابقة الغنائية الأوروبية في مزاد، حسب «فرانس برس».

طُرحت الجائزة وهي على شكل ميكروفون بلوري كبير يحمل شعار «يوروفيجن»، في مزاد على فيسبوك انتهى مساء السبت. وفازت به شركة «وايت بيت» المتخصصة في تداول عملات البتكوين، وفق «فرانس برس».

وكتبت الفرقة مساء الأحد عبر صفحتها على فيسبوك «أنتم مدهشون يا رفاق!»، مضيفة «شكرا على وجه الخصوص لفرقة وايت بيت التي اشترت الميكروفون البلوري مقابل 900 ألف دولار وباتت مالكتها الشرعية».

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وقالت الفرقة على إنستغرام إن ريع المزاد الذي أتيحت المشاركة فيه باستخدام العملات المشفرة، سيذهب لتمويل مؤسسة «بريتولا» التي تساعد الجيش الأوكراني.

وأضافت «للمرة الأولى في تاريخ يوروفيجن، يبيع الفائزون جوائزهم بالمزاد لمساعدة الجيش الأوكراني».

فازت فرقة «كالوش أوركسترا» بالمسابقة الغنائية الأوروبية في 14 مايو، بفضل أغنيتها «ستيفانيا» التي تمزج بين موسيقى الهيب هوب والموسيقى التقليدية وحصلت على نسبة تصويت مرتفعة من المشاهدين.

وقد استُبعدت روسيا عن المشاركة في هذه المسابقة إثر غزوها أوكرانيا في 24 فبراير.