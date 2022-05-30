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جدة سويدية تحطم الرقم القياسي للقفز بالمظلة.. كم عمرها؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 03:00 مساء
جدة سويدية تحطم الرقم القياسي للقفز بالمظلة.. كم عمرها؟
عنصر في فرقة عسكرية أميركية للقفز بالمظلات يشارك في قفزة ثنائية في ولاية كنتاكي الأميركية في 14 سبتمبر 2021 (أ ف ب)
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نجحت امرأة سويدية (103 أعوام) في تحطيم الرقم القياسي العالمي، لأكبر شخص سنا ينجز قفزة ثنائية بالمظلة، كاشفة الطريقة التي ستحتفل بها.

وقالت روت لارسون لوكالة الأنباء السويدية «كان من الرائع القيام بذلك، كنت أفكر في الأمر منذ فترة طويلة»، مضيفة «كل شيء سار كما هو مخطط له»، وفق «فرانس برس»، الإثنين.

وأنجزت لارسون القفزة في موتالا على بعد 240 كيلومترا جنوب غرب العاصمة السويدية ستوكهولم. وكان أفراد عائلتها وأصدقاؤها في استقبالها في المطار.

وهبطت الجدة وشريكها في القفزة بهدوء، بينما اندفع نحوها مساعدون حاملين إليها أداة المشي لإعانتها على النهوض.

وقالت لارسون إنها تحب «الهبوط ببطء من الأعلى، أعتقد أن الأمر لطيف»، موضحة أنها تعتزم الاحتفال بهذا الإنجاز عبر قطع «قالب حلوى صغير».

وكان ممثل عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية حاضرا لتسجيل القفزة. وحطمت روت لارسون البالغة من العمر 103 أعوام و259 يوما، الرقم القياسي السابق الذي سجله شخص يبلغ 103 أعوام و181 يوما.

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