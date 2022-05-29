Atwasat

تزايد مقلق في المواد الإباحية المرتبطة بالأطفال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 10:20 صباحا
تزايد مقلق في المواد الإباحية المرتبطة بالأطفال
طفلان يبلغان سنتين في إحدى الحضانات بجنوب فرنسا في 14 يناير 2013 (أ ف ب)
alwasat radio

يدرس الاتحاد الأوروبي اقتراحًا يُلزم المنصات الإلكترونية الإبلاغ عن المواد الإباحية، التي تشكل استغلالًا للأطفال، وهو الأمر الذي يعقد عليه المحققون المتخصصون «آمالًا كبيرة».

ودقت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، ناقوس الخطر في 11 مايو، من الانتشار الكبير لهذا المحتوى غير القانوني على الشبكة العنكبوتية، وفق «فرانس برس».

وأفادت بأن سنة 2021 شهدت بلاغات عن 85 مليون مقطع فيديو وصورة تشكل استغلالًا جنسيًا للأطفال، استنادًا إلى بيانات من المركز الأميركي للأطفال المفقودين والمستغلين.

خوادم موجودة في دول الاتحاد الأوروبي
ونُشر أكثر من 60% من هذا المحتوى عبر خوادم موجودة في دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أن البلاغات عنه في دول الاتحاد الأوروبي شهدت ارتفاعًا بنسبة 6000% خلال السنوات العشر الأخيرة، بحسب جوهانسون.

وفي فرنسا، يُعنى المكتب المركزي الخاص بقمع العنف ضد الأشخاص إلى جانب المجموعة المركزية للضحايا القصر (تضم 17 محققًا)، بتلقي البلاغات التي تُعرض على المركز الأميركي للأطفال المفقودين والمستغلين.

وفي مايو، تولى المحققون الفرنسيون حل أربعة ملفات كان المتورطون فيها رجالًا تتراوح أعمارهم بين 17 و60 سنة. وتُظهر الملفات الأربعة تفاوتًا في مواصفات الأشخاص الذين يقدمون على هذه الأفعال.

وتعود القضية الأخيرة إلى 23 مايو حين ألقي القبض في لوار-أتلانتيك على رجل يبلغ نحو 35 عامًا بتهمة حيازة صور إباحية لأطفال والاطلاع عليها. وقال نائب رئيس المكتب المركزي الخاص بقمع العنف ضد الأشخاص فريديريك كورتو، الجمعة إن الرجل «رُصد على شبكة الإنترنت المظلمة (دارك نت) وأُبلغ عنه».

واعترف الرجل الذي سبق أن دينَ بارتكاب أفعال مماثلة، باغتصاب أطفاله الثلاثة والاعتداء عليهم جنسيًا، وأحدهم رضيع. ووجهت إليه الاتهامات في 25 مايو ووضع في السجن.

وفي 12 مايو أوقف شاب (17 عامًا) في إيفلين الفرنسية بعد نحو أربعين بلاغًا في شأن تورطه بنحو ألف مقطع فيديو وصورة. وكان الشاب يصور إخوته غير الأشقاء الذين تزيد أعمارهم على خمس سنوات بقليل وهو يغتصبهم ويعنفهم جنسيًا. ووجهت إليه تُهم ووضع في أحد المراكز.

ظاهرة متزايدة 
وأشار كورتو إلى أن المحققين أوقفوا قبل هذه الحادثة رجلين يبلغان 59 و60 سنة لحيازتهما صورًا إباحية خاصة بأطفال واطلاعهما عليها، لافتًا إلى أن شهر مايو شهد عملًا قضائيًا كثيفًا لصالح المكتب.

ورأى أن مواجهة «هذه الظاهرة التي تشهد تزايدًا سريعًا» تتطلب «جهدًا جماعيًا على المستويات كلها»، مشيرًا إلى أن «الأدوات ينبغي ألا تكون عقابية فقط».

وأكد كذلك ضرورة التشديد على «الإجراءات الوقائية» و«التعاون الدولي» والتنسيق مع «الجمعيات والمنظمات غير الحكومية»، بالإضافة إلى أهمية وضع «سياسات عامة».

وفي هذا الصدد، رأى كورتو أن اقتراح بروكسل إلزام المنصات الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني يشكل جزءًا من هذا الجهد الجماعي، كما هو مخطط لإنشاء مركز أوروبي لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال، حسب «فرانس برس».

ولاحظ كورتو أن المكتب المركزي الخاص بقمع العنف ضد الأشخاص يتعامل مع «القضايا الأبرز» أي الأكثر أهمية، بدءًا من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وصولًا إلى الممارسات المتنقلة ضد القاصرين والتي يُطلق عليها تسمية «السياحة الجنسية».

وحرص على تسليط الضوء على عمل الموظفين المحليين والخدمات الإقليمية التي تشارك في ملفات حماية الطفل، وتساهم في «مضاعفة وسائل الكشف» عن الممارسات المسيئة حق الأطفال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا

رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية

مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز

«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز
منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة والهادي

منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة ...
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»
الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم

وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم
ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية

ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها

السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس

مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس
العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة

العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة
«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)

«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)
كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا

كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا
«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية

«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية
الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني

الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني
معكرونة القلاية الهوائية

معكرونة القلاية الهوائية
جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة

جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة
نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس

نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
تكريم أحلام العرفاوي ضمن المؤتمر الاقتصادي العالمي في مالطا
تكريم أحلام العرفاوي ضمن المؤتمر الاقتصادي العالمي في مالطا
الجمعة.. أكبر معمر بالعالم يحتفل بعيد ميلاده 113
الجمعة.. أكبر معمر بالعالم يحتفل بعيد ميلاده 113
إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية
إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية
ميغن ماركل تكرم ذكرى ضحايا مجزرة يوفالدي
ميغن ماركل تكرم ذكرى ضحايا مجزرة يوفالدي
«مصاصو الدماء» يسجلون رقما قياسيا جديدا في معقل «دراكولا»
«مصاصو الدماء» يسجلون رقما قياسيا جديدا في معقل «دراكولا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي
انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي...
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة ......
يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟
يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟...
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»...
إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية
إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية...
المزيد
تزايد مقلق في المواد الإباحية المرتبطة بالأطفال
تزايد مقلق في المواد الإباحية المرتبطة بالأطفال...
خبير: الفرصة سانحة لإحياء علاقة الأمير هاري بالعائلة
خبير: الفرصة سانحة لإحياء علاقة الأمير هاري بالعائلة...
رتبة ضابط لأول مديرة لطهاة البيت الأبيض
رتبة ضابط لأول مديرة لطهاة البيت الأبيض...
«مصاصو الدماء» يسجلون رقما قياسيا جديدا في معقل «دراكولا»
«مصاصو الدماء» يسجلون رقما قياسيا جديدا في معقل «دراكولا»...
ميغن ماركل تكرم ذكرى ضحايا مجزرة يوفالدي
ميغن ماركل تكرم ذكرى ضحايا مجزرة يوفالدي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط