«مصاصو الدماء» يسجلون رقما قياسيا جديدا في معقل «دراكولا»

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت مدينة ويتبي الإنجليزية، المستوحى منها رواية «دراكولا»، رقم قياسي عالمي جديد، الخميس، لعدد الأشخاص المتنكرين بأزياء مصاصي الدماء.

وجاء في تغريدة نشرتها على شبكة «تويتر» منظمة «إنغليش هيريتدج»، التي تدير موقع «ويتبي آبي» المهدّم حالياً والذي عٌقد فيه التجمّع «حطمنا قبل قليل الرقم القياسي المسجّل في موسوعة لأكبر تجمع للأشخاص الذين يرتدون زي مصاصي الدماء، مع 1369 مصاص دماء!»

أحذية ومعاطف سوداء

وارتدى الحاضرون أحذية ومعاطف وسراويل أو فساتين سوداء، ووضعوا أنياباً على أسنانهم العلوية. وكان الرقم القياسي السابق يبلغ 1039 مصاص دماء، وسُجّل في دوسويل بلولاية فيرجينيا الأميركية.

نُشرت رواية «دراكولا» للكاتب الايرلندي برام ستوكر للمرة الأولى عام 1897، وتناولت قصة هذا الكونت المتعطش للدماء، واقتبست منها لاحقاً أعمال كثيرة بينها أفلام سينمائية.

- بالصور: قلعة الكونت دراكولا ولغز وفاة ستوكر

شكلت بلدة نورث يوركشاير الساحلية الواقعة على بحر الشمال والتي زارها ستوكر عام 1890 الإطار المكاني لروايته القوطية، وفقاً لمنظمة «إنغليش هيريتدج».