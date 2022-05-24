إتي تشيتشيوني يصنع بشغف زي الحرس السويسري البابوي

القاهرة - بوابة الوسط

منذ ربع قرن من الزمان، يواصل بشغف الخياط إتي تشيتشيوني صناعة زيّ الحرس السويسري البابوي، فتجده في مشغله متجولا ما بين قماش بألوان زاهية وماكينة الخياطة وشريط القياس.

ويقول الرجل الخمسيني من مشغله الواقع في مركز أقدم الوحدات العسكرية في العالم، وسط الفاتيكان «إن خياطة هذا الزيّ بدت لي قبل 25 عامًا مهمة شبه مستحيلة، لكنني أصبحت حاليًا أتقنها عن ظهر قلب»، مضيفًا «رغم كثرة القطع التي يتألف منها الزي، فإنه بمثابة فسيفساء أصنّعها من دون تفكير»، وفق «فرانس برس».

وزُينت جدران مشغله بصور مؤطرة تظهر الباباوات الذين تعاقبوا أخيرًا على السدة الفاتيكانية، وكأنها تراقب الأزياء التي تُصنّع بين ألواح الكيّ والمقصات وبكرات الخيوط المصطفة على الرفوف.

دفعة جديدة من الحرس

تضاعفت عمليات أخذ المقاسات في الأسابيع الأخيرة، بسبب تنظيم حفلة تتعهّد فيها دفعة جديدة من الحرس مؤلفة من ثلاثين مواطنًا سويسريًا عازبًا وكاثوليكيًا تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عاماً، بضمان أمن البابا لفترة 26 شهرًا على الأقل.

ولا يتولى مساعدة تشيتشيوني إلا ثلاثة متعاونين لتصنيع ثلاثة أزياء لكلّ عنصر من الحرس: واحد مخصص للشتاء وآخر صيفي وثالث يرتديه ليلًا. ويقول الخياط «ليس أمامنا سوى شهر من تاريخ انضمام عناصر جدد إلى الحرس لتصنيع أزيائهم الرسمية قبل أن يتولوا مهامهم الرسمية».

ويتألف الزي الرسمي الشهير المخطط بالأزرق والأصفر والأحمر، من جرموقين وبنطال فضفاض وسترة ياقتها بيضاء، ويصنّع من قماش يتم إحضاره من مدينة بييلا الواقعة في إقليم بييمونتي (شمال غرب إيطاليا) والمشهورة بجودة أقمشتها. ويتطلب خياطة 154 قطعة 39 ساعة من العمل المتأني.

ويشير تشيتشيوني إلى أنه ينكب خلال نهاره كذلك على إصلاح الأزياء التي يتعرض بعضها للتمزيق أو لسقوط زر أو لكسر يطال الخطاف، ويقول مبتسمًا في تلميح إلى هشاشة الزي الرسمي «نتولى كذلك إصلاح هذه الحالات الطارئة».

ساحة القديس بطرس

وزيّ الحراس المسلحين بالمطرد والذي خلّده السائحون من العالم كله في المنطقة المحيطة بساحة القديس بطرس، شهد تطورًا منذ إنشاء الحرس السويسري البابوي العام 1506 على يد البابا يوليوس الثاني.

وأحدث في الزي الرسمي تغييرات على مر القرون، وفيما كان اللون الأحمر طاغياً عليه خلال إحدى الفترات، اعتُمد الأسود بنسبة كبيرة منه في مراحل أخرى. أما النموذج الحالي فأعاد تصميمه الكولونيل السويسري جول روبون ويعود إلى عام 1914.

ويمثل ارتداء هذا الزيّ المصمم على طراز ما كان رائجًا في عصر النهضة، تجربة مزعجة للشباب في العشرينيات من عمرهم. ويقول تشيتشيوني إنهم «يحتاجون بدايةً بين 15 و20 دقيقة لارتداء الزيّ... بالإضافة إلى وجود أزرار كثيرة لا يعرفون كيف يتعاملون معها، لذلك ينبغي إراحتهم»، حسب «فرانس برس».

وبدأ تشيتشيوني في تصنيع الزي الرسمي العام 1997 خلال حبرية البابا يوحنا بولس الثاني بعد «سلسلة من المصادفات» واجهها، وعاصر تطوّر هذه المهنة الحرفية التي تتطلب صبراً بقدر حاجتها إلى إتقان للمهارات.

التقنيات تتطوّر

يقول تشيتشيوني الذي يعمل يوميًا وهو يرتدي بزة أنيقة مع ربطة عنق «نحاول أن نحدّث تصنيع الزيّ لأن التقنيات تتطوّر وكل شخص يدخل معرفته الخاصة إليه».

وإضافة إلى تصنيع أزيائهم، أنشأ الخياط بمرور الوقت علاقة صداقة مع الحراس. ويقول «عندما بدأت العمل، كنّا نعتاد على تنظيم مشاريع معاً، لكن العلاقة تغيرت حاليًا ولا يزال يسودها احترام كبير»، مشيرًا إلى أنه يقدّر «التضحية» التي يمثلها عمل الحراس.

وعلى الحارس إعادة الزي الرسمي عند تقاعده، ما لم يكن قد خدم لأكثر من خمس سنوات، و«في هذه الحالة يستطيع أن يأخذه لكن من دون امتلاكه»، على ما يوضح تشيتشيوني، وتنبغي إعادة الزي بعد وفاة الحارس... أو وضعه معه في التابوت.