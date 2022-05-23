Atwasat

تركمانستان ستنصب تمثالا للحصان المفضل لدى رئيسها السابق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 05:01 مساء
تركمانستان ستنصب تمثالا للحصان المفضل لدى رئيسها السابق
رئيس تركمانستان قربان قلي بردي محمدوف يصل إلى الملعب الوطني في بكين، 4 فبراير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

سيحظى الحصان المفضل لدى رئيس تركمانستان السابق قربان قولي بردي محمدوف بتمثال خاص في عشق آباد عاصمة هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، وهي من أكثر دول العالم انغلاقًا، على ما ذكرت جريدة حكومية، الإثنين.

وتؤدي سلالة خيول «أخال - تيكي» دورًا بارزًا في الدعاية لهذه الجمهورية السوفيتية السابقة الغنية بالغاز الطبيعي، ورفعها الرئيس السابق إلى مستوى الرمز الوطني، أثناء فترة حكمه التي أمسك خلالها البلاد بقبضة من حديد لمدة 15 عامًا قبل أن يسلم السلطة لابنه سردار في مارس، وفق «فرانس برس».

في العام 2015، أقيم في البلاد تمثال ذهبي لقربان قولي بردي محمدوف يمثله على قمة صخرة ممتطيًا حصانه المفضل «أكان» وممسكًا حمامة في يده اليمنى.

وسيكون أيضًا لحصانه المفضل تمثال خاص، بعدما أعطى الرئيس الجديد سردار بردي محمدوف موافقته على بناء نصب تذكاري على شرف الجواد في مقاطعة أخال.

وبحسب مرسوم نقلته جريدة «نوترالني» الحكومية، الإثنين، من شأن التمثال الجديد أن «يزيد من مجد خيول (أخال تيكي)، الفخر الوطني للشعب التركماني».

وفي العام 2018، دخل الجواد «أكان» الذي يؤكد الرئيس السابق أنه دربه شخصيا، موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بعدما مشى على قائمتيه الخلفيتين 10 أمتار في غضون 4.19 ثانية.

في العام السابق، حمل الجواد الفارس الذي أشعل شعلة دورة الألعاب الآسيوية لفنون الدفاع عن النفس والألعاب الداخلية، وهي مسابقة تدعمها اللجنة الأولمبية الآسيوية وتستخدمها السلطات التركمانية لتلميع صورة هذه الدولة مع وضعها على الخريطة الرياضية.

في فبراير، أعلن قربان قولي بردي محمدوف (64 عامًا)، أنه اتخذ «قرارًا صعبًا» بسبب سنه وأراد ترك البلاد «للقادة الشباب». بعد أيام قليلة، أصبح ابنه خليفته المعين وانتُخب بشكل غير مفاجئ في مارس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا
في مؤتمر برلماني عربي.. العقوري يجدد دعم ليبيا للشعب الفلسطيني

في مؤتمر برلماني عربي.. العقوري يجدد دعم ليبيا للشعب الفلسطيني
متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟

متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟
«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس

«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس
«وسط الخبر»: تبادل للاتهامات بين باشاغا والدبيبة وموقف عقيلة والمشري

«وسط الخبر»: تبادل للاتهامات بين باشاغا والدبيبة وموقف عقيلة والمشري
عاصفة ترابية جديدة تعطل الدوام الرسمي بالعراق وتعلق الحركة الجوية موقتا

عاصفة ترابية جديدة تعطل الدوام الرسمي بالعراق وتعلق الحركة الجوية موقتا
الرئيس الإيراني: الثأر لصياد خدائي «أمر حتمي»

الرئيس الإيراني: الثأر لصياد خدائي «أمر حتمي»
بايدن عن احتمال غزو بكين لتايوان: الصين «تلعب بالنار»

بايدن عن احتمال غزو بكين لتايوان: الصين «تلعب بالنار»
وفاة الممثلة الجزائرية شافية بوذراع عن 92 عاما

وفاة الممثلة الجزائرية شافية بوذراع عن 92 عاما
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج

«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج
شاهد في «وسط الخبر»: إطلاق نار أمام مكتب الدبيبة.. والبرلمان يتمسك بباشاغا

شاهد في «وسط الخبر»: إطلاق نار أمام مكتب الدبيبة.. والبرلمان يتمسك بباشاغا
«مكافحة الأمراض»: لم نرصد أي ظهور لمرض جدري القرود في ليبيا

«مكافحة الأمراض»: لم نرصد أي ظهور لمرض جدري القرود في ليبيا
ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا للمساومة

ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا...
العبدلي يتوقع وصول إنتاج الكهرباء إلى 7400 ميغاوات وزيادة الاستهلاك

العبدلي يتوقع وصول إنتاج الكهرباء إلى 7400 ميغاوات وزيادة الاستهلاك
ميلان يحرز لقبه الأول منذ 11 عاما ويفوز ببطولة الدوري الإيطالي

ميلان يحرز لقبه الأول منذ 11 عاما ويفوز ببطولة الدوري الإيطالي
صلاح يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه

صلاح يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه
مانشستر سيتي يضرب ليفربول ويحتفظ بـ«البريميرليغ» في 5 دقائق

مانشستر سيتي يضرب ليفربول ويحتفظ بـ«البريميرليغ» في 5 دقائق
السفارة البريطانية: من المهم لمستقبل ليبيا إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ناجحة

السفارة البريطانية: من المهم لمستقبل ليبيا إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ...
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟
يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟
إيلون ماسك يتحدى امرأة اتهمته بالاعتداء الجنسي
إيلون ماسك يتحدى امرأة اتهمته بالاعتداء الجنسي
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»
شركة تونسية ناشئة تساعد على إنقاذ النحل في ليبيا
شركة تونسية ناشئة تساعد على إنقاذ النحل في ليبيا
رحلة مخصصة للكلاب على قطار سريع في اليابان
رحلة مخصصة للكلاب على قطار سريع في اليابان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي
انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي...
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة ......
يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟
يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟...
«قصة حب» وراء فرار مجرم خطير من سجن أميركي
«قصة حب» وراء فرار مجرم خطير من سجن أميركي...
توقيف شرطي هندي بتهمة اغتصاب مراهقة حضرت للإبلاغ عن تعرضها للاعتداء
توقيف شرطي هندي بتهمة اغتصاب مراهقة حضرت للإبلاغ عن تعرضها ......
المزيد
تركمانستان ستنصب تمثالا للحصان المفضل لدى رئيسها السابق
تركمانستان ستنصب تمثالا للحصان المفضل لدى رئيسها السابق...
تظاهرة بالأزياء الأوكرانية في أثينا ضد الغزو الروسي
تظاهرة بالأزياء الأوكرانية في أثينا ضد الغزو الروسي...
اليوبيل البلاتيني للملكة: لندن تتأهب للعرض الكبير
اليوبيل البلاتيني للملكة: لندن تتأهب للعرض الكبير...
رحلة مخصصة للكلاب على قطار سريع في اليابان
رحلة مخصصة للكلاب على قطار سريع في اليابان...
شركة تونسية ناشئة تساعد على إنقاذ النحل في ليبيا
شركة تونسية ناشئة تساعد على إنقاذ النحل في ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط