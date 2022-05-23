Atwasat

اليوبيل البلاتيني للملكة: لندن تتأهب للعرض الكبير

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 10:27 صباحا
اليوبيل البلاتيني للملكة: لندن تتأهب للعرض الكبير
المديرة العامة لشركة إيماجينير جاين هيتش أمام اثنين من الدمى التي تمثل بالحجم الطبيعي كلاب الكورجي في مقر شركتها في مدينة كوفنتري الإنجليزية في 20 مايو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

في مستودع تاريخي كبير في مدينة كوفنتري، تتتواصل الاستعدادات النهائية للعرض الكبير، لإحياء اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وعُهِد بإعداد إحدى اللوحات الاستعراضية وتحمل عنوان «المفضّلة لدى الملكة» إلى شركة «إيماجينير»، التي تتخذ هذه المدينة الواقعة في وسط إنجلترا مقراً، ورأت مديرتها العامة جاين هيتش في تكليفها هذه المهمة «مفاجأة تامة» و«شرفاً كبيراً»، حسب «فرانس برس».

وتتناول هذه اللوحة الاستعراضية جانباً ذا طابع شخصي من حياة الملكة (96 عاماً)، وهي ستكون جزءاً من العرض، الذي يمر في شوارع لندن وصولاً إلى قصر باكنغهام في 5 يونيو، ضمن الاحتفالات بالذكرى السبعين لجلوسها على العرش.

وقالت المديرة الفنية كاثي ليهي «فكرنا في ما تحبه»، وهذا ما جعل الكلاب والخيول خياراً حتمياً.

كلاب كورغي 
الكلاب التي اختيرت هي تحديداً تلك المنتمية إلى نوع كورغي الذي يتميز بقائمتين قصيرتين وأذنين كبيرتين، وقد عُرف عن الملكة ميلها إليها. وتضم اللوحة عشرين دمية على شكل هذه الكلاب، مثبتة على عجلات.

وستكون في طليعة هذه الدمى تلك التي تمثل كلبة الكورغي سوزان التي تلقتها الأميرة إليزابيث من والديها بمناسبة عيد ميلادها الثامن عشر. ولكل كلب في العرض ملامحه الخاصة، وبينها واحد ذوحاجبين بنيين كثيفين أُطلِق عليه لقب غراوتشو ماركس، في إشارة إلى الممثل الكوميدي الأميركي.

- الملكة إليزابيث تحضر أول نشاط رئيسي من الاحتفالات بيوبيلها البلاتيني

ولإضفاء أكبر قدر ممكن من الحياة على هذه الدمى، طُلب خلال «معسكر تدريب الكورغي» من كلّ من الشباب الذين سيتولون تحريكها أن يسأل نفسه «أي نوع من الكلاب» سيتولى زمامه، بحسب كاثي ليهي، اي مثلاً هل هو«ذكي» أم «شاب» أم «مسنّ» وما سوى ذلك.

ويخصص العرض موقعاً مميزاً للخيول التي تبدي الملكة إليزابيث الثانية شغفاً كبيراً بها أيضاً، إذ سيضم الموكب عشرة من الخيول التي كان لها حضور بارز في حياة الملكة، أحدها بيغي، وهي مهرة شتلاند قدمها الملك جورج الخامس للأميرة إليزابيث عندما كانت في الرابعة. كذلك ستمثل إحدى دمى العرض الفرس «بورميز» التي ركبتها إليزابيث مرات عدة خلال احتفال «تروبينغ ذي كولور» الرسمي بعيد ميلادها.

خيول وتروس
وتحمل معظم الخيول ضمن العرض تروساً، إذ أن هذه العجلات المسننة تعبّر عن ماضي كوفنتري الصناعي الغني. وأصلاً، اقيمت الشركة في الموقع الذي ولدت فيه أول سيارة بريطانية في نهاية القرن التاسع عشر.

وفي تحية إلى كوفنتري أيضاً، أدرجت ضمن العرض دمية عملاقة تمثل الليدي غوديفا، صممت لدورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012، وهي تمثل، وفق الأسطورة، سيدة نبيلة خلال القرن الحادي عشر، جالت في مدينة كوفنتري عارية على حصانها، لاقناع زوجها ليوفريك، حاكم ميرسيا، بخفض الضرائب.

ويتناول الموكب الاستعراضي أيضاً العد التقليدي للبجع على نهر تيمز، ويوجه إلى زوج الملكة الراحل الأمير فيليب الذي توفي في أبريل 2021 عن 9 عاماً تحية من خلال قوارب كان يهواها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا للمساومة

ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا...
ميلان يحرز لقبه الأول منذ 11 عاما ويفوز ببطولة الدوري الإيطالي

ميلان يحرز لقبه الأول منذ 11 عاما ويفوز ببطولة الدوري الإيطالي
صلاح يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه

صلاح يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه
مانشستر سيتي يضرب ليفربول ويحتفظ بـ«البريميرليغ» في 5 دقائق

مانشستر سيتي يضرب ليفربول ويحتفظ بـ«البريميرليغ» في 5 دقائق
السفارة البريطانية: من المهم لمستقبل ليبيا إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ناجحة

السفارة البريطانية: من المهم لمستقبل ليبيا إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ...
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية

بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية ...
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية

بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية ...
«جدري القرود» يسجل 92 إصابة حول العالم: ما هي خطورة تفشي المرض؟

«جدري القرود» يسجل 92 إصابة حول العالم: ما هي خطورة تفشي المرض؟
فيرستابن يحرز سباق جائزة إسبانيا الكبرى للسيارات ويتصدر بطولة العالم

فيرستابن يحرز سباق جائزة إسبانيا الكبرى للسيارات ويتصدر بطولة العالم
«الصحة العالمية» تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر لمواجهة انتشار «جدري القرود»

«الصحة العالمية» تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر لمواجهة انتشار «جدري القرود»
ما هي علاقة فصيلة الدم بالعدوى والإصابة بالمرض؟

ما هي علاقة فصيلة الدم بالعدوى والإصابة بالمرض؟
الفنان صالح العبار موهبة «الديجيتال»

الفنان صالح العبار موهبة «الديجيتال»
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»

رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»
اقتصاد بلس (18 مايو 2022)

اقتصاد بلس (18 مايو 2022)
«أدرينالين» مع نمب (Numb)

«أدرينالين» مع نمب (Numb)
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر

جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا...
عبدالقادر حويلي يتحدث لقناة «الوسط» عن أهم البنود الدستورية المتفق عليها في «اجتماع القاهرة»

عبدالقادر حويلي يتحدث لقناة «الوسط» عن أهم البنود الدستورية المتفق عليها في ...
كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!

كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
نيويورك تلاحق «أمازون» بتهمة التمييز ضد الحوامل
نيويورك تلاحق «أمازون» بتهمة التمييز ضد الحوامل
يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟
يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟
إيلون ماسك يتحدى امرأة اتهمته بالاعتداء الجنسي
إيلون ماسك يتحدى امرأة اتهمته بالاعتداء الجنسي
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»
شركة تونسية ناشئة تساعد على إنقاذ النحل في ليبيا
شركة تونسية ناشئة تساعد على إنقاذ النحل في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي
انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي...
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة ......
يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟
يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟...
«قصة حب» وراء فرار مجرم خطير من سجن أميركي
«قصة حب» وراء فرار مجرم خطير من سجن أميركي...
توقيف شرطي هندي بتهمة اغتصاب مراهقة حضرت للإبلاغ عن تعرضها للاعتداء
توقيف شرطي هندي بتهمة اغتصاب مراهقة حضرت للإبلاغ عن تعرضها ......
المزيد
تظاهرة بالأزياء الأوكرانية في أثينا ضد الغزو الروسي
تظاهرة بالأزياء الأوكرانية في أثينا ضد الغزو الروسي...
اليوبيل البلاتيني للملكة: لندن تتأهب للعرض الكبير
اليوبيل البلاتيني للملكة: لندن تتأهب للعرض الكبير...
رحلة مخصصة للكلاب على قطار سريع في اليابان
رحلة مخصصة للكلاب على قطار سريع في اليابان...
شركة تونسية ناشئة تساعد على إنقاذ النحل في ليبيا
شركة تونسية ناشئة تساعد على إنقاذ النحل في ليبيا...
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط