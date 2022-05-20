إيلون ماسك يتحدى امرأة اتهمته بالاعتداء الجنسي

القاهرة - بوابة الوسط

وصف أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك (50 عاما)، اتهامه بالاعتداء الجنسي على مضيفة طيران، بـ«المؤامرة سياسية».

ورد رئيس «تيسلا» عبر «تويتر»، الشبكة الاجتماعية التي يريد شراءها، كاتبا «هذه الاتهامات باطلة تماما»، وذلك غداة نشر مقال، الخميس، في هذا الشأن.

وذكر موقع «ذي إنسايدر» الإلكتروني المستقل أن مجموعة «سبايس إكس» للصناعات الفضائية التابعة لماسك، دفعت لامرأة 250 ألف دولار في عام 2018 لإنهاء شكوى بشأن سلوك غير لائق ضدها، وفق «فرانس برس».

اتهام بالتحرش

واتهم رجل الأعمال في الشكوى بالتحرش الجنسي بالمرأة، خلال تدليكها إياه على متن رحلة خاصة في طريقها إلى لندن، وبطلب فعل جنسي منها من دون موافقتها. واستند المقال بشكل خاص إلى أقوال امرأة تقول إنها صديقة للمضيفة.

وكتب ماسك على تويتر، الخميس «يجب النظر إلى الهجمات التي أتعرض لها من منظور سياسي، إنها طريقتهم المعتادة (الخسيسة) في فعل الأشياء»، من دون تحديد الجهة المقصودة في كلامه.

وقال «أتحدى هذه الكاذبة التي تقول إن صديقتها رأتني مكشوفا بأن تخبرني عن شيء واحد، أي شيء (ندوب، وشم...) غير معروف علنا». وأضاف «لن تكون قادرة على فعل ذلك، لأن الأمر لم يحصل من الأساس».

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وكان ماسك المولود في جنوب أفريقيا، والذي يحمل جنسيات جنوب إفريقيا والولايات المتحدة وكندا، تقارب أخيرا من الجمهوريين بعد أن دعم الديموقراطيين سابقا.

ماسك الذي تُقدر مجلة «فوربس» ثروته بنحو 218 مليار دولار، قال: «أنظروا الآن كيف يشنون حملة قذرة ضدي».

وأرجأ هذا الأسبوع محاولته لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار بسبب ما يعتبره غموضا في تعامل الشبكة بشأن الحسابات المزيفة، لكنه قال إنه «لا يزال ملتزما» بإتمام الصفقة.