يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟

القاهرة - بوابة الوسط

يشاهد المارة، في شوارع بيفرلي هيلز «الراقية»، روب غرينفيلد وهو يتنقل بينما على جسمه نحو 30 كيلوغراما من النفايات.

وثبت الناشط البيئي هذه النفايات على زيه المصنوع من مادة البلاستيك الشفافة، منذ أن باشر مشروعه التثقيفي، حسب «فرانس برس».

وقال غرينفيلد إن «الغالبية بيننا تعتقد أن النفايات ينبغي أن تكون بعيدة عن الأنظار والأذهان. نرميها في سلة المهملات ولا نفكر بها بعد ذلك»، مضيفا «أردت إيجاد وسيلة مرئية لمساعدة الناس على فهم ما يمثله تراكم نفاياتنا».

زيادة الوعي البيئي

وفي إطار التحدي الذي يخوضه، قرر أن يرتدي كل النفايات التي ولدها على مدار شهر كامل ويجوب بها شوارع لوس أنجليس لزيادة الوعي لدى الأشخاص الذين يقابلونه.

ومع الوصول تقريبا إلى نهاية التجربة، أصبح غرينفيلد يصطحب معه 28 كيلوغراما من النفايات، مؤلفة تحديدا من مواد تغليف، وضعها في جيوب ضخمة ثبتها على أطرافه وبطنه وظهره.

وملأت النفايات رجليه لدرجة أنه بدا وكأنه يمشي كالروبوت، وهو انطباع يعززه الصوت المعدني للعبوات الفارغة التي تحتك ببعضها بينما يمر أمام أحد المتاجر الفاخرة.

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وقال الناشط البيئي «في المتوسط، يُنتج الشخص أكثر من كيلوغرامين من النفايات يوميا، لذلك على الزي أن يكون قادرا على تحمل وزن كبير».

وتابع «في اليوم الثاني عشر تقريبا، بدأت أشعر بثقل الاستهلاك»، مضيفا «شعرت بالثقل ورأيت النتيجة كذلك، وقلت لنفسي (إن كمية النفايات التي نولدها جنونية)».

حياة بسيطة

غرينفيلد الذي يفاخر بأنه يستهلك 44 غرضا فقط لتلبية حاجاته اليومية، يدعو إلى اعتماد حياة بسيطة ويقدم عبر الانترنت نصائح في شأن تقليل الاستهلاك وإفراز نفايات أقل تاليا.

والعام 2019، أمضى سنة كاملة في تناول الطعام من دون شراء أي منتج تجاري، اذ اعتمد فقط على مزروعاته.

ولكن لضرورات التجربة التي سبق له أن خاضها العام 2016 في نيويورك، وضع الشاب مبادئه جانبا لثلاثين يوما وتصرف كمواطن أميركي عادي.

وبفضل زيه وابتسامته الدائمة، يجذب غرينفيلد بسهولة انتباه المارة، ويوصل لهم القيم التي يريد الترويج لها.

وقال إن «الناس يتلقون الرسالة التي أردت إيصالها، ما يساعدني على الوصول إلى فئات المجتمع كلها»، مضيفا أن «بعض الأشخاص يعتقدون أنني بلا مأوى أو أعاني مشاكل ذهنية، لكن عموما كانوا الأشخاص إيجابيين جدا».