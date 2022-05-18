Atwasat

تنديد في جنوب أفريقيا بعد تبول طالب أبيض على كتب زميله الأسود

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 10:20 صباحا
تنديد في جنوب أفريقيا بعد تبول طالب أبيض على كتب زميله الأسود
طلاب في جامعة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية بتظاهرة ترفض العنصرية ضد الأجانب، 26 مارس 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في جنوب أفريقيا يظهر طالبًا أبيض يتبول على الحاسوب والكتب الخاصة بأحد رفاقه السود، استنكارًا كبيرًا في البلد الذي يواجه فضائح عنصرية متكررة بعد ثلاثين عاماً من انتهاء نظام الفصل العنصري.

وأعلنت جامعة «ستيلينبوش» العريقة في كيب تاون (جنوب) أنها علقت فورًا عضوية الطالب في السنة الجامعية الأولى والذي ظهر متحدثًا بالإنجليزية مع لكنة أفريقية ظاهرة في هذا المقطع القصير الذي صُوّر، صباح الأحد، بواسطة هاتف محمول، وفق «فرانس برس».

ويبين المقطع الشاب الأبيض من الخلف، فيما يُسمع صوت طالب آخر يسأله «لماذا تتبول في غرفتي؟»، ليرد الأول «أنتظر شخصًا»، مستكملًا ما بدأه.

وقالت الجامعة في بيان، الإثنين، إنها «تدين بشدة هذا الحادث المدمر والجارح والعنصري».

وعلق نائب رئيس الجامعة فيم دي فيلييه «نبدي اشمئزازنا إزاء هذا النوع من السلوكيات»، مضيفًا «لا يحق لأي طالب انتهاك كرامة أو حقوق طالب آخر بهذه الطريقة».

وأشارت نقابة طلابية إلى أن الضحية كان نائمًا «عندما سمع ضجيجًا في غرفته». وأوضحت هذه النقابة التي تحمل اسم «لجنة الطلاب الجنوب أفريقيين»، في بيان «عند استيقاظه، رأى الفتى الأبيض يتبول على مكتبه وكتبه وحاسوبه المحمول»، وعندما سأله عن سبب فعلته، «أتى الرد العنصري بأن هذا ما يجب فعله مع الفتيان السود».

وأوضح ممثلو الطلاب في الجامعة التي تضم غالبية من البيض في بلد يمثل السود أكثرية سكانه، أن الحادثة تعكس الإساءات التي يتعرض لها الأقليات، أي الطلاب السود في هذه الحالة.
وشهد حرم الجامعة تظاهرات، الإثنين، بمشاركة طلبة من أعراق مختلفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول يشعل «البريميرليغ» ويرجئ حسم اللقب مع السيتي ليوم الأحد الدرامي

ليفربول يشعل «البريميرليغ» ويرجئ حسم اللقب مع السيتي ليوم الأحد الدرامي
فنلندا والسويد تقدمان طلبا رسميا للانضمام لـ«ناتو»

فنلندا والسويد تقدمان طلبا رسميا للانضمام لـ«ناتو»
«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية

«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية
كاريكاتير حليم - حكومة باشاغا تعقد اجتماعا في سرت

كاريكاتير حليم - حكومة باشاغا تعقد اجتماعا في سرت
حارس «المدينة» السابق ينشر صورتين مع نوري السري بينهما 40 عاما

حارس «المدينة» السابق ينشر صورتين مع نوري السري بينهما 40 عاما
«الاتحاد» يكشف سبب غياب المعتصم والصويعي عن المنتخب الليبي

«الاتحاد» يكشف سبب غياب المعتصم والصويعي عن المنتخب الليبي
اجتماعات المسار الدستوري تتواصل بالقاهرة لليوم الثالث

اجتماعات المسار الدستوري تتواصل بالقاهرة لليوم الثالث
في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح (فيديو)

في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح ...
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية

الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب

«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب
«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب

«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب
تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل الأوقات

تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل ...
مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند

مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند
بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا

بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن

مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022

لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
جريدة «الوسط»: تضارب بيانات يكشف الخلاف حول الإغلاق النفطي

جريدة «الوسط»: تضارب بيانات يكشف الخلاف حول الإغلاق النفطي
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصدفة تقود شرطيا أميركيا من أصل بولندي إلى لقاء غير متوقع
الصدفة تقود شرطيا أميركيا من أصل بولندي إلى لقاء غير متوقع
أول مهرجان أفريقي لفن الطهو
أول مهرجان أفريقي لفن الطهو
سجن أم وابنها حاولا قتل الوالد بسبب الميراث
سجن أم وابنها حاولا قتل الوالد بسبب الميراث
منحوتة لإدغار دوغ وأعمال أخرى تحقق أرقاما قياسية في مزاد نيويوركي
منحوتة لإدغار دوغ وأعمال أخرى تحقق أرقاما قياسية في مزاد نيويوركي
السويسريون يصوتون لصالح حماية الحدود وخدمات البث التدفقي ووهب الأعضاء
السويسريون يصوتون لصالح حماية الحدود وخدمات البث التدفقي ووهب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي
انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي...
أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي
أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي...
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة ......
قلق في فرنسا لتعرض مرتادي النوادي الليلية لوخزات غامضة
قلق في فرنسا لتعرض مرتادي النوادي الليلية لوخزات غامضة...
سنغافورة تعدم ماليزيا معوقا ذهنيا رغم المناشدات الدولية
سنغافورة تعدم ماليزيا معوقا ذهنيا رغم المناشدات الدولية...
المزيد
تنديد في جنوب أفريقيا بعد تبول طالب أبيض على كتب زميله الأسود
تنديد في جنوب أفريقيا بعد تبول طالب أبيض على كتب زميله ......
الملكة إليزابيث تحضر أول نشاط رئيسي من الاحتفالات بيوبيلها البلاتيني
الملكة إليزابيث تحضر أول نشاط رئيسي من الاحتفالات بيوبيلها ......
البابا فرنسيس يسخر من آلام ركبته بـ«التيكيلا»
البابا فرنسيس يسخر من آلام ركبته بـ«التيكيلا»...
السويسريون يصوتون لصالح حماية الحدود وخدمات البث التدفقي ووهب الأعضاء
السويسريون يصوتون لصالح حماية الحدود وخدمات البث التدفقي ......
منحوتة لإدغار دوغ وأعمال أخرى تحقق أرقاما قياسية في مزاد نيويوركي
منحوتة لإدغار دوغ وأعمال أخرى تحقق أرقاما قياسية في مزاد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط