تنديد في جنوب أفريقيا بعد تبول طالب أبيض على كتب زميله الأسود

القاهرة - بوابة الوسط

أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في جنوب أفريقيا يظهر طالبًا أبيض يتبول على الحاسوب والكتب الخاصة بأحد رفاقه السود، استنكارًا كبيرًا في البلد الذي يواجه فضائح عنصرية متكررة بعد ثلاثين عاماً من انتهاء نظام الفصل العنصري.

وأعلنت جامعة «ستيلينبوش» العريقة في كيب تاون (جنوب) أنها علقت فورًا عضوية الطالب في السنة الجامعية الأولى والذي ظهر متحدثًا بالإنجليزية مع لكنة أفريقية ظاهرة في هذا المقطع القصير الذي صُوّر، صباح الأحد، بواسطة هاتف محمول، وفق «فرانس برس».

ويبين المقطع الشاب الأبيض من الخلف، فيما يُسمع صوت طالب آخر يسأله «لماذا تتبول في غرفتي؟»، ليرد الأول «أنتظر شخصًا»، مستكملًا ما بدأه.

وقالت الجامعة في بيان، الإثنين، إنها «تدين بشدة هذا الحادث المدمر والجارح والعنصري».

وعلق نائب رئيس الجامعة فيم دي فيلييه «نبدي اشمئزازنا إزاء هذا النوع من السلوكيات»، مضيفًا «لا يحق لأي طالب انتهاك كرامة أو حقوق طالب آخر بهذه الطريقة».

وأشارت نقابة طلابية إلى أن الضحية كان نائمًا «عندما سمع ضجيجًا في غرفته». وأوضحت هذه النقابة التي تحمل اسم «لجنة الطلاب الجنوب أفريقيين»، في بيان «عند استيقاظه، رأى الفتى الأبيض يتبول على مكتبه وكتبه وحاسوبه المحمول»، وعندما سأله عن سبب فعلته، «أتى الرد العنصري بأن هذا ما يجب فعله مع الفتيان السود».

وأوضح ممثلو الطلاب في الجامعة التي تضم غالبية من البيض في بلد يمثل السود أكثرية سكانه، أن الحادثة تعكس الإساءات التي يتعرض لها الأقليات، أي الطلاب السود في هذه الحالة.

وشهد حرم الجامعة تظاهرات، الإثنين، بمشاركة طلبة من أعراق مختلفة.