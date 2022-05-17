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الملكة إليزابيث تحضر أول نشاط رئيسي من الاحتفالات بيوبيلها البلاتيني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 مايو 2022, 01:44 مساء
الملكة إليزابيث تحضر أول نشاط رئيسي من الاحتفالات بيوبيلها البلاتيني
الملكة إليزابيث الثانية لدى مرورها على السجادة الحمراء خلال عرض خيول أقيم في قصر وندسور، 15 مايو 2022 (أ ف ب)
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حضرت الملكة إليزابيث الثانية، مساء الأحد، عرض خيول هو أول نشاط مهم ضمن الاحتفالات بيوبيلها البلاتيني بمناسبة مرور 70 عامًا على توليها العرش البريطاني.

بدت الملكة البالغة 96 عامًا والشغوفة بالخيول مبتسمة خلال مرورها على السجادة الحمراء مستعينة بعصا لحضور عرض «إيه غالوب هيستوري» الذي شارك فيه 500 حصان و1300 فنان، وفق «فرانس برس».

وتثير إطلالات الملكة اهتمامًا منذ أن عانت مشاكل صحية في الخريف ومكوثها في المستشفى ليلة بعد إجراء فحوص لها لم يصدر أي توضيح في شأن طبيعتها. وشهدت الأشهر القليلة المنصرمة إلغاء مشاركتها في عدد من الأنشطة العامة الكبرى. وكانت أصيبت كذلك بفيروس «كورونا» في فبراير.

وكان للمعلق على الاحتفال أوميد جليلي تعليق شكر فيه الملكة مازحًا تفضيلها حضور هذا الحدث على افتتاح دورة البرلمان البريطاني، الثلاثاء الفائت.

وتولى ولي العهد الأمير تشارلز (73 عامًا) للمرة الأولى إلقاء الخطاب التقليدي للجلسة بدلًا من الملكة في مؤشر جديد إلى التحول الذي تشهده الملكية البريطانية بفعل مشاكل إليزابيث الصحية.

وصرفت الملكة النظر للمرة الثالثة خلال ولايتها عن إلقاء الخطاب التقليدي في افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان بسبب ما وصفه القصر الملكي بـ«مشاكل عرضية في التنقل»، مشيرًا إلى أنها اتخذت هذا القرار «بالتشاور مع أطبائها».

وأثار غيابها تساؤلات عن إمكان مشاركتها مطلع يونيو المقبل في احتفالات اليوبيل البلاتيني.

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