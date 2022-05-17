البابا فرنسيس يسخر من آلام ركبته بـ«التيكيلا»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق البابا فرنسيس فكاهة، عن أن جرعة من التيكيلا، من شأنها أن تساعده في التغلب على آلام يعانيها جراء تعرضه لإصابة في الركبة، أجبرته على استخدام الكرسي المتحرك.

وظهر البابا (85 عامًا) في مقطع فيديو انتشر عبر «تيك توك»، الإثنين، إلى جانب مجموعة من الكهنة المكسيكيين، متوجهًا لهم بالقول ممازحًا «هل تعرفون ماذا أحتاج للحدّ من آلام ساقي؟ جرعة من التيكيلا!»، وفق «فرانس برس».

ساحة القديس بطرس

كان البابا يجول في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان داخل المركبة البابوية بعد اجتماع عام عقده، الأربعاء، ثم توقف ليلقي التحية على مجموعة كهنة سيموا حديثًا، فطرح أحدهم سؤالًا عليه في شأن وضع ركبته.

وأجاب البابا الذي اضطر إلى إلغاء بعض الاجتماعات بسبب إصابة في أربطة ركبته اليمنى ومعاناته التهابًا مزمنًا في المفاصل، مبتسمًا «وضعها متقلّب كثيرًا».

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وشكر الكاهن البابا لردّه الإيجابي رغم الآلام التي يعانيها، ما دفع رئيس الكنيسة الكاثوليكية إلى الاعتراف بأنه سيكون أكثر ارتياحًا لو احتسى بعض التيكيلا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يأتي فيها البابا فرنسيس على ذكر التيكيلا. ففي العام 2016، وقبل رحلة كانت مقررة إلى المكسيك، صاح أحد الكهنة بحماس أمام الباب في ساحة القديس بطرس «نحن في انتظارك!»، ليردّ عليه البابا مبتسمًا «مع تيكيلا أو من دونها»؟