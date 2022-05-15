Atwasat

أول مهرجان أفريقي لفن الطهو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 مايو 2022, 10:15 صباحا
أول مهرجان أفريقي لفن الطهو
سوق في أحد شوارع لومي، عاصمة توغو في 25 أبريل 2015 (أ ف ب)
alwasat radio

يتواصل في توغو، ما بين 9 و15 مايو، أول مهرجان أفريقي لفن الطهو، تحت عنوان «لا مارميت» أو (الأطباق المحلية)، بمشاركة 15 طاهيًا جاءوا إلى العاصمة لومي من البلدان الأفريقية.

وللمناسبة، تُعدّ الشيف التوغولية أوليفيا دي سوزا التي تتمتع بخبرة في الطبخ لعقود، أطباقًا صغيرة محلية، حسب «فرانس برس».

وفي المطبخ، تطهو دي سوزا، وهي عرابة هذه الدورة الأولى من المهرجان، طبق الفيغوادا المكوّن من حساء الفاصولياء والذي تعود أصوله إلى البرتغال، لكنها تضع عليه لمسات توغولية، إذ تضيف إليه جبنة الوانغاش التي عادةً ما تؤكل مقلية في غرب أفريقيا.

مشاهير الطهاة
ويشارك في المهرجان عدد من الطهاة البارزين، من بينهم لالاينا رافيلومانانا من مدغشقر، والطاهي الكاميروني كريستيان أبيغان، وهما عضوان في لجنة تحكيم برنامج الطبخ «ستار شيف» في أفريقيا.

وقال أبيغان «ينبغي إعادة النظر في فن الطهو الأفريقي، لأن الدول المعنية به تبلغ نحو خمسين، وهو لا يقتصر على واحد أو اثنين أو ثلاثة».

وتابع «على المستوى الدولي، يشكل هذا الحدث فرصة أمام الدول في القارات الأخرى لتغيّر الصور النمطية التي تنسبها إلى عالم الطبخ الأفريقي».

وتثني دي سوزا على رأي أبيغان، مشيرةً إلى أن الأطباق التوغولية «لا تحتوي دائمًا على الفلفل أو كمية كبيرة من الزيت».

وإلى جانب الطهاة، يشارك في المعرض كذلك نحو مئة شخص من منتجي مكوّنات ومعالجين وحرفيين وشركاء دوليين كالمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» التي تدعم المنتجين الزراعيين في توغو.

جامعة لومي
وفي جامعة لومي حيث نُظم جزء من الحدث، يتذوق الزوار الأطباق التقليدية التابعة لكلّ بلد أفريقي.

وبينما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أفريقيا، دعا المهرجان زواره إلى استكشاف «أنماط استهلاك جديدة» من خلال استبدال القمح المستورد بدقيق الذرة على سبيل المثال.

وفي توغو، كما في بلدان أفريقية عدة، يشهد المطبخ المحلي تطورًا في أطباق الشوارع بعيدًا من المطاعم الفخمة. ومن خلال بيع أطباقهنّ بأسعار مقبولة، تلعب النساء دورًا رائدًا في فن الطهو الأفريقي، بحسب دي سوزا.

- البريطانيون يتنافسون على صنع حلوى تجذب الملكة في ذكرى اعتلائها العرش

وتشير الطاهية إلى أن الحدث هو بمثابة «تقدير لهؤلاء النساء (...) اللواتي شجّعننا على ممارسة فن الطهو من خلال عملهنّ».

ويأمل المنظمون في أن يستقطب المعرض نحو خمسين ألف زائر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي

انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي
انتهت.. عبر قناة «WTV» خليج سرت يواجه الصداقة في الدوري الليبي

انتهت.. عبر قناة «WTV» خليج سرت يواجه الصداقة في الدوري الليبي
الأهلي طرابلس يصل جنوب أفريقيا وسط صعوبات وغيابات قبل مواجهة أورلاندو في «الكونفدرالية»

الأهلي طرابلس يصل جنوب أفريقيا وسط صعوبات وغيابات قبل مواجهة أورلاندو في ...
الفروسية الليبية تواصل النجاح في الساحات الدولية بتونس

الفروسية الليبية تواصل النجاح في الساحات الدولية بتونس
لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022

لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022
المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات

المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات
الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد

الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد
كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟
مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد

مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد
بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة

بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة
قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ

قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار

«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية

استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية
جريدة «الوسط»: تضارب بيانات يكشف الخلاف حول الإغلاق النفطي

جريدة «الوسط»: تضارب بيانات يكشف الخلاف حول الإغلاق النفطي
نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط

نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط
في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء

في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء
بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول الأزمة الليبية

بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول...
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
تبرئة «طاهي أميركي» شهير في قضية اعتداء جنسي
تبرئة «طاهي أميركي» شهير في قضية اعتداء جنسي
بيع «ذي روك» أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات
بيع «ذي روك» أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث ...
«تيسكو» تعتزم تأجير مساحات عمل مشتركة في متاجرها
«تيسكو» تعتزم تأجير مساحات عمل مشتركة في متاجرها
قاعة ملاكمة في كييف لتنفيس الضغط المتراكم جراء الحرب
قاعة ملاكمة في كييف لتنفيس الضغط المتراكم جراء الحرب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي
انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي...
أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي
أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي...
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما...
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة ......
«بالي» تطرد كنديا رقص عاريا على أحد جبالها المقدسة
«بالي» تطرد كنديا رقص عاريا على أحد جبالها المقدسة...
المزيد
أول مهرجان أفريقي لفن الطهو
أول مهرجان أفريقي لفن الطهو...
الصدفة تقود شرطيا أميركيا من أصل بولندي إلى لقاء غير متوقع
الصدفة تقود شرطيا أميركيا من أصل بولندي إلى لقاء غير متوقع...
المكسيك تقترب من تشريع تناول الحشيشة لأغراض الترفيه
المكسيك تقترب من تشريع تناول الحشيشة لأغراض الترفيه...
قاعة ملاكمة في كييف لتنفيس الضغط المتراكم جراء الحرب
قاعة ملاكمة في كييف لتنفيس الضغط المتراكم جراء الحرب...
«تيسكو» تعتزم تأجير مساحات عمل مشتركة في متاجرها
«تيسكو» تعتزم تأجير مساحات عمل مشتركة في متاجرها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط