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«تيسكو» تعتزم تأجير مساحات عمل مشتركة في متاجرها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 10:25 صباحا
«تيسكو» تعتزم تأجير مساحات عمل مشتركة في متاجرها
أحد متاجر «تيسكو» في شرق لندن، 10 يناير 2022 (أ ف ب)
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أعلنت «تيسكو»، وهي أكبر سلسلة متاجر في بريطانيا، الخميس، أنها تعتزم تأجير مساحات عمل مشتركة داخل عدد من فروعها، وذلك بعد التطور الذي شهده العمل عن بُعد خلال جائحة «كوفيد-19».

وفي إطار شراكتها مع المجموعة السويسرية العالمية «وورك بلايس غروب»، تعتزم سلسلة المتاجر تحويل «مساحاتها الزائدة» إلى «مكاتب مخصصة للعمل المختلط»، على ما ذكرت في بيان، وفق «فرانس برس».

واضطر الموظفون الذين ينجزون عملهم داخل مكاتب للعمل من بُعد خلال الجائحة، ومنذ تلك المرحلة اعتمد كثيرون على أنماط عمل بديلة من البيوت أو ضمن حضور محدود، رغم دعوات وجهتها الحكومة البريطانية بالعودة للعمل الحضوري.

وتُفتتح أول مساحة مخصصة للعمل المشترك في نيو مالدن جنوب غرب لندن، وستضم مكاتب مفتوحة تستوعب ثلاثين شخصا.

وأوضح البيان أن هذه الشراكة تشكل أحد أهداف «وورك بلايس غروب»، بإضافة ألف موقع جديد إلى شبكتها العالمية هذه السنة.

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