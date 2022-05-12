بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم

القاهرة - بوابة الوسط

كشف فيديو نشرته شرطة بيونتون بيتش بولاية فلوريدا الأميركية عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنقاذ مجموعة من 5 أفراد امرأة تعرضت لحالة إغماء أثناء قيادتها سيارتها على طريق «وولبرايت».

ويظهر الفيديو تلويح زميلة المرأة في العمل لجذب سائقي السيارات الآخرين، بعد أن لاحظت أنها متدلية فوق عجلة القيادة أثناء عبورها تقاطع شارع «كونغرس».

ونزل العديد من الأشخاص من سياراتهم وعملوا معًا لإيقاف السيارة المتحركة، واستخدم أحد الأشخاص الذين شاركوا في عملية الإنقاذ، قطعة أثقال (دمبل) لتحطيم النافذة الجانبية للراكب الخلفي.

ودخل رجل آخر عبر النافذة لفتح الباب الجانبي للراكب، وتم دفع السيارة إلى ساحة موقف سيارات قريب، حيث قدمت ممرضة كانت على الهاتف مع 911 الرعاية الطبية حتى وصول رجال الإطفاء.

ودعت الشرطة من خلال صفحتها على «فيسبوك» كل من شارك في هذه المهمة لتقديم نفسه إلى الشرطة للتعرف إليه، أو أي شخص يتعرف إلى هؤلاء الأبطال - كما وصفتهم الصفحة - لمقابلة المرأة التي أنقذوها، وذلك من خلال التواصل معهم من خلال البريد الإلكتروني.