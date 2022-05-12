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تبرئة «طاهي أميركي» شهير في قضية اعتداء جنسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 10:32 صباحا
تبرئة «طاهي أميركي» شهير في قضية اعتداء جنسي
الطاهي الأميركي الشهير ماريو باتالي لدى خروجه من محكمة في بوسطن، 24 مايو 2019 (أ ف ب)
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برأت محكمة في بوسطن، الثلاثاء، الطاهي الأميركي ماريو باتالي، أحد أبرز الأسماء في فن الطهو بالولايات المتحدة، من إحدى قضايا الاعتداء الجنسي الكثيرة المرفوعة في حقه.

واتهمت امرأة تبلغ 32 عامًا الطاهي الشهير البالغ 61 عامًا والمعروف ببرنامجه «ذي تشو» على قناة «إيه بي سي»، بالتحرش الجنسي بها أثناء التقاطها صورة ذاتية (سيلفي) معه في أحد مطاعم بوسطن، من خلال تقبيلها عنوة وملامسة أجزائها الحميمة، في حادثة تعود إلى أبريل 2017، وفق «فرانس برس».

وعلق قاضي المحكمة البلدية في بوسطن جيمس ستانتون خلال تلاوة قراره «من نافلة القول إن باتالي لم يتكلل بالمجد مساء ذلك اليوم».

لكنه شدد أيضًا على أن المدعية لديها «مشكلات كبيرة في المصداقية»، مشيرًا إلى أن صور السيلفي الملتقطة لا تظهر أي اعتداء جنسي. ثمّ أعلن القاضي براءة ماريو باتالي من تهمة خدش الحياء وارتكاب العنف.

وأعرب المدعي العام في مقاطعة سوفوك كيفن هايدن عن خيبة أمله، مشيرًا في بيان إلى أنه «قد يكون من الصعب للغاية على الضحية الكشف عن اعتداء جنسي»، كما أن ذلك «يزداد صعوبة وترهيبًا» في حال كانت المواجهة مع «شخص يتمتع بالسلطة أو الشهرة».
تسوية

وكان ماريو باتالي المولود في سياتل والمتحدر من أصل إيطالي، من أكثر الشخصيات شعبية في فن الطهي بالولايات المتحدة، وذلك بفضل برنامجه التلفزيوني وشخصيته المتميزة.

لكن سلسلة من الاتهامات بالاعتداء الجنسي منذ العام 2017 شوهت قصة نجاح هذا الطاهي الذي استثمر في الكثير من المطاعم في نيويورك، بما يشمل سلسلة «إيتالي» الإيطالية الشهيرة.

في يوليو 2021، وافق ماريو باتالي وأحد شركائه على دفع 600 ألف دولار لحوالي 20 موظفًا سابقًا وجهوا تهما بالتحرش الجنسي، في إطار تسوية قانونية أمام المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس.

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