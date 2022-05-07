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شحنة كوكايين تصل مصنع بن سويسري بالخطأ

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 02:38 مساء
شحنة كوكايين تصل مصنع بن سويسري بالخطأ
إحدى الحاويات الخمس التي عُثر فيها على كميات من مادة الكوكايين في كانتون فريبورغ السويسرية في 5 مايو 2022 (أ ف ب)
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ضبطت الشرطة السويسرية 500 كيلوغرام من مادة الكوكايين داخل شحنة من حبوب البن في مصنع «نسبريسو».

وأشارت الشرطة، الخميس، إلى أن عمالا تابعين للمصنع الواقع في رومون في كانتون فريبورغ غرب سويسرا أعلموا السلطات، الإثنين، بعثورهم على مسحوق أبيض غامض داخل أكياس حبوب البن، وفق «فرانس برس».

وأوضحت شرطة فريبورغ أن الموظفين في المصنع المملوك لشركة «نستله» السويسرية العملاقة للأغذية «عثروا على مادة بيضاء غير محدد نوعها عندما كانوا يفرغون أكياسا تحوي حبوب بن طازجة».

مخدر الكوكايين
وبين التحليل أن المادة التي عُثر عليها هي الكوكايين. وقالت الشرطة إن عملية تفتيش خمس شحنات «نُقلت إلى المصنع عبر القطار في اليوم نفسه أسفرت عن ضبط أكثر من 500 كيلوغرام من هذا المخدر»، مشيرة إلى أنها شددت الرقابة الأمنية في محيط المصنع أثناء عملية الضبط، التي شاركت فيها كذلك وحدة تابعة للجمارك.

وشددت الشرطة على أن كمية الكوكايين لم تلوث الإنتاج التابع للمصنع.

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ولفتت إلى أن التحقيق الأولي خلص إلى أن الشحنة أتت من البرازيل، مضيفة أن كمية الكوكايين المضبوطة نقية بنسبة تفوق 80%، وأن قيمتها تُقدر بأكثر من خمسين مليون فرنك سويسري (51 مليون دولار).

وأشارت إلى أن «الكوكايين المضبوط يبدو أنه كان متجها نحو السوق الأوروبية».

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