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حفل زفاف في موقف سيارات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 10:00 صباحا
حفل زفاف في موقف سيارات
العروسان جانيل نيوتس وماثيو ميتشنر يتبادلان الأنخاب في مقر مسكنهما في شنغهاي خلال حفل زفافهما في 30 أبريل 2022 (أ ف ب)
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احتفل عروسان أجنبيان، يعيشان الحجر المنزلي في شنغهاي منذ شهر، بزفاف «سريالي بعض الشيء» في ظل تدابير مكافحة «كوفيد-19».

وشهدت مراسم الزواج موسيقى زفاف مسجلة مسبقا، ومدعوين تم توزيعهم باعتماد مسافات تباعد ملائمة، في ما بينهم وفستان أبيض مرفق بكمامة زرقاء، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

و فرضت أكبر مدينة صينية حجرا على سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة، مطلع أبريل، في مسعى لتطويق التفشي المتجدد للوباء في البلاد التي شهدت البؤرة الأولى لكوفيد-19 مطلع 2020.

لكن العروسين المتحدرين من أستراليا وبلجيكا رفضا إرجاء زفافهما. وعقد جانيل نويتس وماثيو ميتشنر أخيرا قرانهما في مراسم أديرت عن بُعد من الولايات المتحدة بواسطة الفيديو.

ونظم العروسان لاحقا حفلة الزفاف... في موقف سيارات مكان سكنهما. وكانا محظوظين إذ علما قبل ساعات من موعد الزفاف أنهما مخولان الخروج من الشقة شرط البقاء في داخل المجمع السكني.

الوضع كان سرياليا 
نثر بعض الجيران الأرز على العروسين، فيما تولى موظف يرتدي بزة خاصة تلف جسمه بالكامل تعقيم ممرات موقف السيارات المكشوف. وقال العريس ماثيو (35 عاما): «الوضع كان سرياليا بعض الشيء».

أما العروس جانيل (33 عاما) فقالت «كنت أظن أني سأتزوج بملابس النوم»، إلى أن حصلت في اللحظات الأخيرة على فستان الزفاف المرسل من صديقة لها. وأضافت «حالما ارتديت الفستان، تغير كل شيء».

وكان الثنائي يحاول منذ سنتين الزواج، لكنهما واجها سلسلة عقبات إدارية منذ توقف الصين عن تزويج الأجانب على أراضيها سنة 2019.

وفي ظل استحالة عقد القران في سفارتي بلديهما، بقي أمامهما الزفاف عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، وهو ما قررته جانيل وماثيو عندما علما أنهما سيُرزقان بطفل.

وهما ينتظران حاليا وصول وثيقة الزواج بالبريد. وقالت جانيل «لم نكن نتوقع أن يكون الأمر رومانسيا إلى هذا الحد».

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