Atwasat

توقيف شرطي هندي بتهمة اغتصاب مراهقة حضرت للإبلاغ عن تعرضها للاعتداء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 مايو 2022, 03:00 مساء
توقيف شرطي هندي بتهمة اغتصاب مراهقة حضرت للإبلاغ عن تعرضها للاعتداء
طالبات يتظاهرن في بومباي إثر تعرض شابة لاغتصاب جماعي في إحدى قرى اوتار براديش الهندية، 2 أكتوبر 2020 (أ ف ب)
alwasat radio

أوقف رئيس مركز للشرطة الهندية بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ 13 عامًا حضرت لتقديم شكوى عن تعرضها لاغتصاب جماعي، على ما أعلن، الأربعاء، مسؤولون في الشرطة.

وأفادت شرطة ولاية أوتار براديش الواقعة شمالي الهند في تصريحات للصحافة المحلية بأن رئيس مركز الشرطة أوقف بالإضافة لتعليق عمل 29 عنصرًا كانوا موجودين فيه لدى وقوع الاعتداء الجنسي، وفق «فرانس برس».

وأضافت الشرطة أن أربعة أشخاص آخرين أوقفوا إلى جانب عمة الضحية المزعومة.

وتنتمي الفتاة المراهقة إلى الداليت، وهي طبقة اجتماعية كانت تُطلق عليها سابقًا تسمية «المنبوذين» لا يزال الأشخاص المنتمون إليها حتى اليوم مهمشين ويتعرضون لسوء معاملة من الطبقات الأعلى وغالبًا ما يواجهون لامبالاة من قبل الشرطة.

ونقلت وسائل إعلام عن والد الطفلة قوله إن ابنته تعرضت على مدى أيام عدة خلال الشهر الفائت إلى عملية اغتصاب ارتكبها في حقها أربعة رجال.

وعندما قررت أن تقدم شكوى الأسبوع الفائت، تعرضت لاغتصاب من رئيس مركز الشرطة، على ما أشارت للصحافة منظمة «تشايلدلاين» غير الحكومية المتخصصة في حماية الطفولة والتي تساند الضحية المزعومة وتقدم نصائح لها.

موجة تظاهرات
وأثارت هذه الحادثة الجديدة موجة من الغضب عبر مواقع التواصل في الهند.

وتساءلت النائبة المعارضة بريانكا غاندي فادرا عبر «تويتر»، «إن لم تكن مراكز الشرطة آمنة للنساء، فأين يذهبن لتقديم شكاوى؟»، مضيفةً «هل فكرت حكومة أوتار براديش جديًا في توظيف عدد نساء أكبر في أقسام الشرطة لجعلها آمنة لهنّ؟».

- اتهام 4 رجال في الهند باغتصاب فتاة في التاسعة وقتلها

ويلقى العنف الجنسي في الهند اهتمامًا دوليًا متزايدًا منذ حادثة اغتصاب جماعي وتعذيب تعرضت لها طالبة داخل إحدى الحافلات في دلهي العام 2012 ما أدى إلى وفاتها. واجتاحت البلد في تلك المرحلة موجة من التظاهرات ما أثار صدمة على المستوى الدولي.

ومنذ وقوع تلك الحادثة، عُدّلت القوانين والعقوبات المتعلقة بالاغتصاب في الهند وتم تشديد أحكامها. لكن رغم ذلك لا يزال عدد الجرائم مرتفعا، إذ سُجلت أكثر من 28 ألف حالة اغتصاب العام 2020، وفق أحدث الأرقام الرسمية.

وتُتَّهم الشرطة الهندية باستمرار بعدم بذلها مجهودًا كافيًا للحد من جرائم العنف وعدم إحالة القضايا المرتبطة باعتداءات جنسية على القضاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع زيادة التضخم

للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع زيادة التضخم
زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا

زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا
لعبة الفاغنر

لعبة الفاغنر
اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين

اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين
بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء

بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري ...
أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية

أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية
لماذا أحبطت المجر الرغبة الأوروبية في حظر النفط الروسي؟

لماذا أحبطت المجر الرغبة الأوروبية في حظر النفط الروسي؟
أوكرانيا: الدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي «متواطئة» في جرائم حرب

أوكرانيا: الدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي «متواطئة» في جرائم حرب
«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية

«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية
وداعاً جيمس بوند

وداعاً جيمس بوند
مأساة النيهوم (3)

مأساة النيهوم (3)
«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان

«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان
روسيا تحظر دخول رئيس وزراء اليابان ومسؤولين إلى أراضيها

روسيا تحظر دخول رئيس وزراء اليابان ومسؤولين إلى أراضيها
باشاغا: فوجئت بمقال منسوب لي بجريدة «ذا تايمز» الإنجليزية

باشاغا: فوجئت بمقال منسوب لي بجريدة «ذا تايمز» الإنجليزية
حلى القرفة لعيد الفطر

حلى القرفة لعيد الفطر
«رويترز»: انخفاض إنتاج النفط من ليبيا عوض زيادة إمدادات كبار المنتجين

«رويترز»: انخفاض إنتاج النفط من ليبيا عوض زيادة إمدادات كبار المنتجين
كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرنسي يسبح 280 كيلومترا في 28 يوما حول قبرص
فرنسي يسبح 280 كيلومترا في 28 يوما حول قبرص
غضب في المكسيك لتزايد معدلات جرائم قتل النساء
غضب في المكسيك لتزايد معدلات جرائم قتل النساء
محاكمة فرنسي بتهمة اغتصاب طفلة في سن التاسعة
محاكمة فرنسي بتهمة اغتصاب طفلة في سن التاسعة
الجفاف يسهم في اكتشاف هيكل عظمي داخل بحيرة أميركية
الجفاف يسهم في اكتشاف هيكل عظمي داخل بحيرة أميركية
فضلات الكلاب قد تكلفك غرامة 750 يورو في فرنسا
فضلات الكلاب قد تكلفك غرامة 750 يورو في فرنسا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته
بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته...
«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو
«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو...
هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟
هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟...
أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي
أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي...
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما...
المزيد
توقيف شرطي هندي بتهمة اغتصاب مراهقة حضرت للإبلاغ عن تعرضها للاعتداء
توقيف شرطي هندي بتهمة اغتصاب مراهقة حضرت للإبلاغ عن تعرضها ......
ثعلب يقتل 25 طائر نحام داخل حديقة واشنطن للحيوانات
ثعلب يقتل 25 طائر نحام داخل حديقة واشنطن للحيوانات...
«خيول الأمل» يمنح السجناء في أيرلندا أملا بحياة مستقرة
«خيول الأمل» يمنح السجناء في أيرلندا أملا بحياة مستقرة...
فضلات الكلاب قد تكلفك غرامة 750 يورو في فرنسا
فضلات الكلاب قد تكلفك غرامة 750 يورو في فرنسا...
الجفاف يسهم في اكتشاف هيكل عظمي داخل بحيرة أميركية
الجفاف يسهم في اكتشاف هيكل عظمي داخل بحيرة أميركية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط