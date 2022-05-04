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فضلات الكلاب قد تكلفك غرامة 750 يورو في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 مايو 2022, 10:30 صباحا
فضلات الكلاب قد تكلفك غرامة 750 يورو في فرنسا
رجل يمشي مع كلبه في غرب فرنسا، 2 فبراير 2014 (أ ف ب)
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في إطار السعي لأن تكون «نظيفة ومضيافة»، استحدثت مدينة برجيراك عاصمة منطقة سياحية في جنوب غرب فرنسا، ضبط مخالفة يصل إلى 750 يورو لكل شخص لا يزيل فضلات كلبه من الأماكن العامة.

وجاء في المذكرة الصادرة عن السلطات البلدية في 11 أبريل أن «الأشخاص المصحوبين بكلب باتوا ملزمين جمع فضلات هذا الحيوان بصورة فورية وبأي طريقة ملائمة» في الشوارع والمتنزهات والحدائق وغيرها من الأماكن العامة، وفق «فرانس برس».

هذه الغرامة البالغة 750 يورو هي على الأرجح الأعلى من نوعها في فرنسا، وفق النائب في الأكثرية لويك دومبريفال المتخصص بالشؤون الحيوانية والبيطرية.

وقال دومبريفال إن «فضلات الكلاب قد تشكل مشكلة حقيقية في بعض المناطق، وهذا يفضي خصوصا إلى وضع وصمة على الكلاب وأصحابها».

وتنص القواعد الجديدة في برجيراك على ضرورة حمل «ما لا يقل عن كيسين لجمع الفضلات خلال النزهات اليومية» مع الكلاب تحت طائلة دفع غرامة تصل إلى 38 يورو، علما بأن هذه الأكياس توزع مجانا.

وتعتمد برجيراك التي تبعد ساعتين بالسيارة عن مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا، بصورة رئيسية على السياحة وتشتهر بأطباقها التقليدية وكرومها وقصورها.

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