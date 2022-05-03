محاكمة فرنسي بتهمة اغتصاب طفلة في سن التاسعة

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت، الإثنين، بمدينة تور في وسط فرنسا محاكمة فرنسي يُشتبه في اغتصابه فتاة صغيرة في الفلبين بين العامين 2015 و2017 ونشره مقطعا مصورا لجريمته على الإنترنت.

وكان صاحب المطعم هذا قد ذهب إلى الفلبين حيث استثمر في مطعم بيتزا بدوماغيتي بجزيرة نيغروس. وأوقف قرب تور في سبتمبر 2017 لدى عودته إلى فرنسا، وفق «فرانس برس».

ويحاكَم هذا الرجل البالغ 51 عاما خصوصا بتهمة اغتصاب قاصر دون سن الخامسة عشرة، وحيازة مواد إباحية للأطفال ونشرها، والمشاركة في جمعية إجرامية بهدف التحضير لجريمة. ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما.

ونشر المتهم الذي رصدته الشرطة الفرنسية في منتدى للمعتدين الجنسيين على الأطفال على شبكة الإنترنت المظلم، ما لا يقل عن 14 مقطع فيديو إباحيا لأطفال. وتعرفت الشرطة الفرنسية والأسترالية على هويته في ما بعد.

وكانت الضحية البالغة تسع سنوات عند حصول الوقائع، قد أُجبرت من جانب عمها على ممارسة الدعارة. ومن المقرر أن تدلي بشهادتها، الثلاثاء، عبر الفيديو من الفلبين.

وحكمت المحاكم الفلبينية على العم بالسجن مدى الحياة على خلفية هذه الوقائع.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى، الأربعاء.