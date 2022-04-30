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أحذية المشاهير الرياضية المستعملة في معرض أسترالي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 11:12 صباحا
أحذية المشاهير الرياضية المستعملة في معرض أسترالي
أحد هواة جمع الأحذية الرياضية يحمل في 28 أبريل 2022 في معرض بمدينة ملبورن الأسترالية حذاء كان نجم كرة السلة الأميركي مايكل جوردان ينتعله وتُطلق عليه تسميه «موناليزا الأحذية الرياضية» (أ ف ب)
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افتُتح في ملبورن بأستراليا، الجمعة، معرض يضم نحو 100 زوج من الأحذية الرياضية النادرة.

ويشكّل حذاء رياضي، كان نجم كرة السلة الأميركي مايكل جوردان ينتعله وتُطلق عليه تسميه «موناليزا الأحذية الرياضية»، أحد أبرز محتويات هذا المعرض، وفق «فرانس برس».

وتتولى تنظيم المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، دار المزادات عبر الإنترنت العملاقة «إي باي».

وقال خبير الأحذية الرياضية في «إي باي»، اليستر لو، خلال افتتاح هذا المعرض في برونسفيك بضواحي مدينة ملبورن الأسترالية إن المعرض يتضمن «بعض أندر الأحذية الرياضية وأكثرها شهرة في العالم».

- بيع حذاء انتعله مايكل جوردان بـ1.5 مليون دولار

ومن بين المعروضات حذاء «مايكل جوردان»، الذي انتعله النجم العام 1985 ووصفه الخبير بأنه «موناليزا الأحذية الرياضية»، بالإضافة إلى زوج مماثل تم بيعه العام 2020 مقابل 560 ألف دولار.

كذلك يتضمن المعرض مجموعة «كولدج دروب آوت بابيستاس» لكانييه ويست. وبيع زوج من الأحذية التي انتعلها مغني الراب بمبلغ 1.8 مليون دولار في مزاد العام الماضي.

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