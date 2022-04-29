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كيف بدت إليزابيث قبل «يوبيل» جلوسها على العرش؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 02:27 مساء
كيف بدت إليزابيث قبل «يوبيل» جلوسها على العرش؟
الملكة إليزابيث الثانية كما بدت خلال استقبالها الرئيس السويسري في قصر وندسور في 28 أبريل 2022 (أ ف ب)
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خلال استقبالها الرئيس السويسري في قصر وندسور، الخميس، بدت الملكة إليزابيث الثانية في وضع صحي جيد.

إذ ارتسمت على وجهها ابتسامة عريضة، ووقفت من دون الاستعانة بعصا، ما أشاع الارتياح إلى حالها قبل أسابيع من الاحتفالات بالذكرى السبعين لجلوسها على العرش، حسب «فرانس برس».

ووقفت الملكة، التي احتفلت الأسبوع الفائت بعيد مولدها السادس والتسعين، أمام عدسات المصورين الخميس مع الرئيس السويسري إيغناسيو كاسيس وزوجته في قصر وندسور الواقع على بعد 40 كيلومترا من لندن، حيث تقيم منذ بداية الجائحة.

وارتدت الملكة فستانا حريريا باللونين الأزرق والرمادي مزينا بنقوش الأزهار، ولم تستعن بالعصا التي رافقتها في مناسبات عدة خلال في الأسابيع الأخيرة.

احتفالات لندن
وتقام مطلع يونيو المقبل في لندن احتفالات تستمر أربعة أيام باليوبيل البلاتيني للملكة.

وقد قلصت الملكة أنشطتها العلنية بدرجة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة بسبب مشكلات صحية تعوق قدرتها على التحرك. ومنذ إدخالها المستشفى لفترة وجيزة في أكتوبر، باتت الملكة مقلة في إطلالاتها العلنية رغم استمرارها في أداء «مهام خفيفة» في قصر ويندسور، في معظم الأوقات عن طريق الفيديو.

-كيف احتفلت الملكة إليزابيث بعيد ميلادها؟

ومع ذلك، في 29 مارس، أصرت الملكة على حضور احتفال ديني في ويستمنستر تكريما لزوجها الأمير فيليب الذي توفي في 9 أبريل 2021 عن 99 عاما.

وأفاد قصر باكنغهام بأن الملكة تأمل في أن تتمكن من حضور مراسم افتتاح دورة البرلمان البريطاني في 10 مايو المقبل، وهو حدث سنوي لم تفوته سوى مرتين خلال ولايتها المستمرة منذ 70 عاما.

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