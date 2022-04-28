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شرطة باريس تكافح أعمال النشل والاحتيال تحت برج إيفل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 02:00 مساء
شرطة باريس تكافح أعمال النشل والاحتيال تحت برج إيفل
توقيف أحد البائعين المتجولين بمحيط برج إيفل في باريس، 26 أبريل 2022 (أ ف ب)
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نفذت الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، عملية واسعة لضبط المخالفين ومرتكبي أعمال الاحتيال المنتشرين تحت برج إيفل أثمرت عن توقيف عشرات الباعة المتجولين وسواهم في محيط المعلم السياحي الشهير.

وقالت المسؤولة في شرطة المنطقة الباريسية إيزابيل توماتيس في تصريح صحفي إن «حجم هذه الممارسات ليس كبيرا، لكنها تؤثر على راحة الزوار والسكان المحليين إضافة إلى التجار الذين يقعون ضحية للمنافسة غير العادلة، وتؤثر كذلك على صورة باريس وفرنسا عموما»، وفق «فرانس برس».

ومع انتهاء الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة «كوفيد-19»، شهدت باريس عودة السياح والمخالفات المتعلقة بوجودهم في الوقت نفسه. وأشارت توماتيس إلى أن الأرقام المسجلة خلال أشهر السنة الثلاثة الأولى مماثلة لتلك المحققة العام 2019 أي قبل انتشار الجائحة، من دون أن تعطي إحصاءات دقيقة.

وسجلت الشرطة مخالفات عدة من بينها عمليات نشل وألعاب تنضوي تحتها ممارسات نصب واحتيال.

وأشارت توماتيس إلى أن العملية التي نفذتها الشرطة، الثلاثاء، أسفرت عن توقيف 35 شخصا في المجموع.

وضُبط مئتا كيلوغرام من البضائع من بينها مجسمات صغيرة لبرج إيفل، وسُطر 30 محضر ضبط من ضمنها 26 تتعلق بمخالفات مرورية بعربات «توك توك» الكهربائية أو النارية الثلاثية العجلات المخصصة لنقل الركاب.

وأوضحت توماتيس أن ثمة توجها لتكرار هذه العمليات «مرات عدة أسبوعيا» وفي أماكن سياحية أخرى من العاصمة كمتحف اللوفر أو كاتدرائية نوتردام.

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